Et si la météo arrêtait de nous jouer des tours ? Google, jamais à court d’idées, dégaine une intelligence artificielle pour mettre un peu d’ordre dans les caprices du ciel. Accrochez-vous, le bulletin météo de demain pourrait bien vous surprendre.
Avouons-le, nous avons tous un jour maudit cette averse imprévue alors que notre application promettait un soleil radieux. Google semble avoir pris ces récriminations très au sérieux. La firme de Mountain View, via son laboratoire DeepMind, a décidé de s’attaquer à ce monument d’incertitude qu’est la prévision météorologique.
La météo, version multivers
Plutôt que de chercher LA bonne prévision, l’intelligence artificielle de Google, baptisée WeatherNext 2, s’amuse à imaginer des centaines de futurs possibles. En moins d’une minute, elle ne vous dit pas s’il va pleuvoir, mais vous dépeint une galerie de scénarios : une bruine fine à 14h, une averse soudaine à 14h30, ou peut-être juste un ciel menaçant qui passera son chemin. Une manière bien plus fine de quantifier le fameux « 40% de risque de pluie ».
Pour réussir ce tour de passe-passe, ses créateurs ont changé les règles du jeu. L’IA n’apprend pas la météo dans son ensemble. Elle déconstruit le puzzle : elle étudie d’un côté la température, de l’autre le vent, puis l’humidité… avant d’apprendre comment ces pièces s’assemblent pour former une tempête ou une vague de chaleur.
Derrière cette coquetterie technologique se cache une ambition bien plus vaste. Une prévision plus nuancée, c’est une aubaine pour les agriculteurs, les organisateurs d’événements ou les producteurs d’énergies renouvelables qui dépendent des humeurs du ciel. Savoir qu’il existe une petite chance, même infime, qu’une tempête tropicale dévie de sa trajectoire attendue peut tout changer dans la préparation des secours. Pour l'instant indisponible en France, WeatherNext 2 son chemin vers différents services de Google : Maps, Search, Gemini et l'application Météo des Pixel.