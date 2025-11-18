Plutôt que de chercher LA bonne prévision, l’intelligence artificielle de Google, baptisée WeatherNext 2, s’amuse à imaginer des centaines de futurs possibles. En moins d’une minute, elle ne vous dit pas s’il va pleuvoir, mais vous dépeint une galerie de scénarios : une bruine fine à 14h, une averse soudaine à 14h30, ou peut-être juste un ciel menaçant qui passera son chemin. Une manière bien plus fine de quantifier le fameux « 40% de risque de pluie ».