Depuis plusieurs mois, Google cherche à rendre l'IA plus « personnelle et proactive » sur ses appareils Pixel, afin qu'elle soit capable d'anticiper les besoins des utilisateurs et de leur proposer des actions avant même qu'ils le demandent. Mais ces modèles, de plus en plus complexes, exigent une puissance de calcul bien supérieure à celle d'un smartphone. Google a donc conçu une solution hybride baptisé Private AI Compute.