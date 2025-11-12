Google veut permettre aux utilisateurs de profiter de ses modèles d'intelligence artificielle (IA) les plus puissants directement sur leur smartphone. Pour y parvenir, l'entreprise déploie un système qui rappelle fortement celui d'Apple.
Depuis plusieurs mois, Google cherche à rendre l'IA plus « personnelle et proactive » sur ses appareils Pixel, afin qu'elle soit capable d'anticiper les besoins des utilisateurs et de leur proposer des actions avant même qu'ils le demandent. Mais ces modèles, de plus en plus complexes, exigent une puissance de calcul bien supérieure à celle d'un smartphone. Google a donc conçu une solution hybride baptisé Private AI Compute.
Des données stockées mais isolées
Elle reprend les principes du Private Cloud Compute dévoilé par Apple lors de la WWDC 2024, qui consiste à traiter certaines données personnelles (requêtes, historiques d'applications, notes vocales, etc.) dans le cloud, mais dans un environnement isolé et chiffré, théoriquement inaccessible à quiconque.
Dans le cas de Google, la technologie repose sur ses puces TPU (Processing Tensor Unit), associées à des zones sécurisées appelées Titanium Intelligence Enclaves. Celles-ci permettent de séparer totalement la mémoire du reste du système, empêchant même l'entreprise d'accéder aux données qui y transitent. Ainsi, le smartphone établit une connexion chiffrée vers ce coffre-fort numérique, où les modèles Gemini traitent les informations avant de renvoyer une réponse.
Grosso modo, la firme de Mountain View récupère les données nécessaires pour améliorer les performances de ses IA, mais ne peut pas les voir directement. De quoi entraîner ses modèles sur des comportements réels sans compromettre la vie privée des utilisateurs, garantit-elle.
Des applications plus réactives et plus intelligentes
Grâce à ce nouveau système, plusieurs services du Pixel 10 devraient gagner en puissance. L'assistant contextuel Magic Cue, qui reste encore assez limité et n'est pas encore disponible en France, pourra proposer des suggestions plus pertinentes en s'appuyant sur une compréhension plus fine de l'écran et du contexte d'utilisation.
De même, l'application Recorder pourra résumer des enregistrements dans davantage de langues, une tâche jusqu'ici trop exigeante pour être exécutée localement. Plus globalement, Google estime que Private AI Compute ouvrira la voie à une nouvelle génération d'expériences hybrides, offrant « la sécurité du traitement local et la puissance du cloud ».