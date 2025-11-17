On entre dans le dur, concernant les futurs flagships de Samsung. À un peu plus de deux mois de leur sortie annoncée, les Galaxy S26 voient de nouveaux détails de leur fiche technique émerger. Cette fois, cela concerne leur finesse — que la marque veut visiblement record.
Si la marque sud-coréenne a lancé les hostilités des smartphones ultrafins avec son Galaxy S25 Edge, il n'y a pas de raisons que la cure d'amaigrissement ne profite pas à tous. Ainsi, l'informateur Ice Universe partage aujourd'hui sur son compte X un tableau venant comparer le poids et la finesse de chaque Galaxy S26 par rapport aux iPhone 17 correspondant à la même gamme. Ça pique, pour la pomme.
Des Galaxy S26 beaucoup plus fins que les iPhone
Ce n'est pas une nouveauté : la plupart des détails concernant les futurs Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ont déjà fuité. Et, s'il faudra vraisemblablement attendre quelques semaines de plus que l'an dernier pour les découvrir, ce ne sont pas les infos qui manquent à leur propos. Aujourd'hui, Ice Universe revient avec quelques dimensions sur les futurs smartphones haut de gamme de Samsung, lesquelles peuvent déjà s'associer à des rendus 3D que l'on supposera légitimes, par empirisme sur ce genre de choses.
Ce que l'on en retire, c'est que toute la nouvelle gamme devrait être à la fois plus légère, et plus fine que celle des Galaxy S25… et des derniers iPhone qui, iPhone Air mis à part, ont tous bien mangé à la cantine, cette année.
D'après l'informateur habituel, on apprend notamment que le Samsung Galaxy S26+ sera 1,45 mm plus fin (7,3 mm) que l'iPhone 17 Pro (8,75 mm). Le Samsung Galaxy S26 Ultra pèserait également 17 grammes de moins que son rival l'iPhone 17 Pro Max (231 grammes). Le progrès est plus modeste si on le compare à l'actuel S25 Ultra (-3 grammes).
L'obsession de la finesse… dont tout le monde se fout ?
Les récentes rumeurs concernant les ventes catastrophiques de l'iPhone Air nous informent (ou plutôt nous confirment ce que l'on suspectait de longue date) que les consommateurs n'ont en réalité que faire des smartphones ultrafins. En fait, mis à part certains modèles (gaming, notamment) qui on pu approcher par le passé du centimètre d'épaisseur, ou alors des smartphones pliants qui avaient bien besoin d'une cure minceur, la plupart des smartphones d'aujourd'hui semblent afficher des dimensions qui conviennent à la plupart des utilisateurs et utilisatrices. Ce n'est pas un hasard si la plupart des tentatives visant à ressusciter les modèles très compacts se sont soldées par des échecs commerciaux.
D'autant qu'un smartphone plus fin signifie mécaniquement une batterie de plus petite capacité… ce qui entre en contradiction directe avec le critère numéro un des consommateurs en matière de téléphonie : une batterie qui tient longtemps ! On peut toutefois se rassurer sur le fait que, malgré une finesse accrue, les futurs Galaxy S26 devraient profiter de batteries sinon identiques à l'an dernier, légèrement survitaminées.
Mais, Samsung semble vouloir s'en tenir aux accumulateurs au lithium-ion une année encore, alors même que la concurrence chinoise est lancée à toute allure sur l'autoroute des batteries en silicium-carbone — une révolution permettant notamment d'intégrer des accus de 7300 mAh dans un smartphone ne dépassant pas les 8 mm d'épaisseur, comme le tout récent OnePlus 15.