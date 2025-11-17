Les récentes rumeurs concernant les ventes catastrophiques de l'iPhone Air nous informent (ou plutôt nous confirment ce que l'on suspectait de longue date) que les consommateurs n'ont en réalité que faire des smartphones ultrafins. En fait, mis à part certains modèles (gaming, notamment) qui on pu approcher par le passé du centimètre d'épaisseur, ou alors des smartphones pliants qui avaient bien besoin d'une cure minceur, la plupart des smartphones d'aujourd'hui semblent afficher des dimensions qui conviennent à la plupart des utilisateurs et utilisatrices. Ce n'est pas un hasard si la plupart des tentatives visant à ressusciter les modèles très compacts se sont soldées par des échecs commerciaux.