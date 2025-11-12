Pourtant, le robot incarne les espoirs de la Russie pour démontrer son savoir-faire technologique, alors que le secteur connaît un regain de popularité. Mis au point par l'entreprise locale Idol, il est alimenté par une batterie de 48 volts, lui offrant jusqu'à six heures d'autonomie en fonctionnement continu. Il comprend, en outre, 77 % de composants fabriqués dans le pays, un chiffre que la société vise à porter à 93 % dans ses futures productions.