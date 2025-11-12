Pour sa présentation officielle, AIdol, le premier humanoïde russe doté d'une intelligence artificielle (IA), s'est effondré sur scène au bout d'une poignée de secondes. Il est depuis devenu la risée des internautes.
Pourtant, le robot incarne les espoirs de la Russie pour démontrer son savoir-faire technologique, alors que le secteur connaît un regain de popularité. Mis au point par l'entreprise locale Idol, il est alimenté par une batterie de 48 volts, lui offrant jusqu'à six heures d'autonomie en fonctionnement continu. Il comprend, en outre, 77 % de composants fabriqués dans le pays, un chiffre que la société vise à porter à 93 % dans ses futures productions.
Présentation en grande pompe
Mais force est de constater qu'AIdol n'a pas encore le niveau pour rivaliser avec les géants américains et chinois. Dévoilé en grande pompe ce 10 novembre à Moscou, il a été conduit sur scène par deux membres du personnel d'Idol, sur la bande originale de Rocky.
D'emblée, l'humanoïde a perdu l'équilibre puis est tombé, avant de brièvement convulser, laissant quelques composants au sol au passage, peut-on voir dans une vidéo partagée par des médias indépendants russes. Les employés se sont alors précipités vers la machine enrayée, puis ont tenté de la cacher pendant qu'elle était transportée en dehors de la salle.
Cette chute aurait été causée par des problèmes de réglages, assure l'entreprise, qui rappelle que son robot en est encore à la phase de prototype. « J'espère que cette erreur nous servira d'expérience », a réagi Vladimir Vitukhin, P.-D.G d'Idol.
Un secteur en pleine effervescence
Mais le mal est fait. Ce malencontreux incident a suscité un véritable tollé sur la toile, alors que les entreprises du secteur dévoilent des technologies toujours plus avancées. 1X Technologies, par exemple, propose d’ores et déjà son modèle domestique, Neo, en précommande. De son côté, Elon Musk a promis, la semaine dernière, que son robot Optimus deviendrait « le plus important produit de tous les temps ».
Idol, elle, explique qu'AIdol est équipé de 19 servomoteurs, ce qui lui permet d'afficher plus d'une douzaine d'émotions de base et des centaines de micro-expressions. De même, sa peau en silicone est conçue pour reproduire les expressions faciales humaines avec différents degrés de fermeté.
« Le robot peut sourire, réfléchir et être surpris, tout comme une personne », estime son patron. Mais encore faut-il qu'il puisse marcher.