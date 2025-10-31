Les smartphones Android bloquent mieux les scams que l'iPhone... selon Google

Google assure que ses téléphones Android, et surtout les Pixel, se défendent mieux contre les scams sur mobile que les iPhone. Le géant californien s'appuie sur une étude ainsi que deux audits. Et le moins qu'on puisse dire, c'est les arguments nous ont fait tiquer.
Les arnaques sur smartphone coûtent cher et font des ravages. Cette année, on estime que plus de 400 milliards de dollars se sont envolés via des escroqueries mobiles, et seulement 4% ont été récupérés. Google en profite pour montrer que ses appareils s'en tirent mieux.
Une étude un peu douteuse
Google annonce bloqué plus de 10 milliards d'appels et SMS suspects chaque mois. Rien que ce mois-ci, l'entreprise aurait banni 100 millions de numéros liés à des arnaques sur son service RCS.
Google et YouGov ont interrogé 5 000 utilisateurs aux États-Unis, en Inde et au Brésil. Sans surprise, les résultats favorisent Android. Les utilisateurs Android auraient été plus enclins à signaler qu'ils n'avaient reçu aucun SMS d'arnaque la semaine précédant le sondage (+58% que les utilisateurs d'iPhone). Ce taux passerait à +96% chez les détenteurs d'un Pixel.
Toujours d'après cette étude, en comparaison aux utilisateurs d'Android, les possesseurs d'un iPhone auraient été 65% plus enclins à affirmer qu'ils ont reçu au moins trois SMS frauduleux sur cette même période (+136% en comparaison à ceux qui détiennent un Pixel).
Mais, plus précisément, si on lit entre les lignes, l'étude de YouGov ne s'intéresse pas à la réception réelle ou non de scam sur Android ou iOS, mais à ce que leurs utilisateurs respectifs affirment ou ont observé sur leur smartphone. On pourrait tout aussi bien retourner ces chiffres et déclarer que les utilisateurs d'iPhone sont plus finalement plus aptes à reconnaître un scam que les possesseurs d'un smartphone Android...
Quand la sécurité doit forcément rimer à IA
Google pointe ensuite vers le cabinet Counterpoint Research qui a comparé les derniers Pixel, Samsung, Motorola et iPhone sur leurs protections par IA. Sur ce segment Android couvre dix domaines (emails, appel, partage d'écran, navigation, comportement du téléphone...). Selon les analystes, l'iPhone en couvre deux : les messages et l'App Store.
Ce rapport indique qu'une étude a été menée sur différents utilisateurs localisés dans six pays (Brésil, Allemagne, Inde, Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis). Ces derniers auraient une image "plus positive" de l'IA lorsqu'elle sert à détecter les campagnes de scams, que, par exemple, lorsqu'elle sert à vous répondre au téléphone.
Ici, Counterpoint Research ne démontre pas que l'usage de l'IA s'avère supérieur pour la détection de scam, mais s'appuie sur le ressenti d'un nombre de personnes inconnu pour mettre cet aspect en avant.
On le sait Google multiplie les outils IA et semble donc articuler ses systèmes de défense autour de cette dernière. En revanche, cela ne signifie pas pour autant que les implémentations sur iOS non mentionnées (dispositif antispam, filtre des appels ou les protections au sein de Safari) soient moins efficaces que celles sur Android. Et d'ailleurs, concernant les emails, combien d'utilisateurs sur iOS ont installé l'application Gmail ?
Un audit "pour Google"
De son côté, le groupe Leviathan Security a examiné les fonctionnalités de prévention de fraude et de sécurité intégrées dans quatre smartphones phares : Google Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Samsung Z Fold 7 et Razr+ 2025. Ils se sont intéressés aux mécanismes de protection basés sur les comptes (authentification multifacteur, gestionnaires de mots de passe, protection contre l'usurpation de SIM), les protections des communications (filtrage des appels, protections email et messagerie) et les protections au niveau du dispositif (accès biométrique, protections anti-vol, chiffrement).
Les résultats montrent que chaque fabricant implémente des mesures avancées : le Pixel se distingue par des capacités de filtrage d'appels alimentées par l'IA, Apple par son Lockdown Mode et sa protection des appareils volés, Samsung par sa suite Knox intégrée au matériel, et le Razr+ par l'application Moto Secure dédiée.
Selon Google : "leur analyse a révélé que les smartphones Android, menés par le Pixel 10 Pro, offrent le plus haut niveau de protection par défaut contre les arnaques et la fraude." Le hic ? L'étude a été commandée par Google et "préparée pour Google"...
Si on ne remettra certainement pas en cause les efforts de Google pour sécuriser ses appareils Android, la manière dont la société tente de promouvoir ses Pixel laisse quand même un peu perplexe. Le scam sur mobile se propage également par les applications frauduleuses disponibles au sein des plateformes officielles de téléchargement, et si iOS n'est certainement pas invulnérable, Google semble quand même avoir bien du mal à gérer cet aspect.