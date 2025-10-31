Les smartphones Android bloquent mieux les scams que l'iPhone... selon Google

Google annonce bloqué plus de 10 milliards d'appels et SMS suspects chaque mois. Rien que ce mois-ci, l'entreprise aurait banni 100 millions de numéros liés à des arnaques sur son service RCS.

Google et YouGov ont interrogé 5 000 utilisateurs aux États-Unis, en Inde et au Brésil. Sans surprise, les résultats favorisent Android. Les utilisateurs Android auraient été plus enclins à signaler qu'ils n'avaient reçu aucun SMS d'arnaque la semaine précédant le sondage (+58% que les utilisateurs d'iPhone). Ce taux passerait à +96% chez les détenteurs d'un Pixel.