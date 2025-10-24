Depuis plusieurs jours maintenant, l'application et le site web Canal+ font face à un problème qui irrite les abonnés. Ces derniers découvrent un écran noir au lancement de leurs programmes, ou des barres de progression bloquées. La chaîne cryptée a publié un message sur son forum d'assistance, où elle reconnaît le dysfonctionnement. Elle en profite aussi pour proposer certaines solutions de contournement.