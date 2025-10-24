Un bug technique touche Canal+ depuis plus d'une semaine. Le problème se matérialise par un écran noir et, ou, une barre d'avancement clignotante. Le souci n'est pas résolu, mais la chaîne sait comment le contourner.
Depuis plusieurs jours maintenant, l'application et le site web Canal+ font face à un problème qui irrite les abonnés. Ces derniers découvrent un écran noir au lancement de leurs programmes, ou des barres de progression bloquées. La chaîne cryptée a publié un message sur son forum d'assistance, où elle reconnaît le dysfonctionnement. Elle en profite aussi pour proposer certaines solutions de contournement.
Des écrans noirs qui frustrent les abonnés Canal+
Le diagnostic est connu. Depuis le 16 octobre, un bug affecte l'expérience utilisateur d'abonnés Canal+. Concrètement, les utilisateurs impactés tentent de lancer un contenu mais se heurtent soit à un écran désespérément noir, soit à une barre de chargement qui clignote indéfiniment. Autant dire que le visionnage devient mission impossible.
Les équipes techniques de Canal ont publié un message dans lequel elles indiquent plancher activement sur une résolution définitive. En attendant, et c'est la mauvaise nouvelle, il faut composer avec du bricolage numérique pour retrouver l'accès à ses programmes payants, car le bug court toujours.
La première solution évoquée consiste à troquer son navigateur habituel, contre Google Chrome. Cela pourrait déjà suffire à contourner l'obstacle pour nombre d'utilisateurs. Une solution de facilité qui, évidemment, ne nous éclaire pas plus que ça sur l'origine technique de la panne.
Les abonnés n'ont pour l'instant pas d'autre solution que la méthode débrouille
Il existe une deuxième solution pour retrouver le bon usage de ses services Canal+. Cette fois, il faut bidouiller les paramètres audio. Sur les chaînes Canal+ ou Canal+ Grand Écran, vous devez délaisser l'option « VO/VF avec Dolby Digital » au profit d'une simple VF. Vous êtes donc obligé, désolé, de sacrifier la qualité sonore Dolby pour accéder au contenu.
Si vous avez fait de Mozilla Firefox votre navigateur, vous disposez d'une troisième option, celle de dégrader volontairement la résolution vidéo. Depuis le menu accessible avec les trois petits points en bas à droite du lecteur, passer en qualité « minimale » permet de relancer la lecture. C'est frustrant quand on paie pour un service premium, on sait, mais au moins vous sauvez les meubles.
« Ces solutions sont simplement des contournements en attendant la résolution de l'incident. Nous vous tenons informés dès que possible », écrit Canal+. La chaîne fait malgré tout face à la frustration de ses abonnés qui, presque dix jours plus tard, n'ont toujours pas de résolution viable à se mettre sous la dent.