La majorité de ces 131 extensions a été publiée par deux comptes développeur liés à "WL Extensão" et sa variante "WLExtensao". L'entreprise brésilienne DBX Tecnologia a en fait industrialisé cette affaire en proposant un programme de marque blanche. Socket révèle que DBX Tecnologia commercialise un programme de revendeur permettant à des partenaires de renommer et revendre son extension WhatsApp Web sous leur propre marque, promettant des revenus récurrents de 30 000 à 84 000 réals brésiliens (environ 5 500 à 15 400 euros) pour un investissement de 12 000 réals (environ 2 200 euros).​

Ces extensions se présentent comme des outils de gestion de la relation client (CRM) pour WhatsApp. L'une de ces variantes, ZapVende, promet par exemple de "transformer votre WhatsApp en un puissant outil de vente et de gestion des contacts" avec un CRM intuitif, l'automatisation de messages, l'envoi en masse et un tunnel de vente visuel. Cette pratique viole directement la politique antispam du Chrome Web Store de Google, laquelle interdit aux développeurs et à leurs affiliés de soumettre plusieurs extensions offrant des fonctionnalités dupliquées.​