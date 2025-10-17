L'athlète français Julien Roux vient de repousser un peu plus loin les limites de l'escalade, en grimpant le premier mur d'escalade volant au monde, suspendu à plus de 4 000 mètres d'altitude. Une performance vertigineuse.
Imaginez grimper sur un mur de bloc... en plein ciel, accroché sous une montgolfière qui dérive au-dessus des Alpes suisses. C'est le défi qu'a relevé le Lyonnais Julien Roux le 14 octobre. À 4 990 mètres d'altitude, soit plus haut que le Mont Blanc, l'athlète français qui aime habituellement marché sur une sangle entre deux montagnes, a transformé un rêve vertigineux en performance artistique. Un exploit où se mêlent prouesse sportive, maîtrise mentale et créativité pure.
Un mur d'escalade entre ciel et terre, une première mondiale
Le mardi 14 octobre, au lever du soleil, depuis le canton de Fribourg en Suisse, Julien Roux décolle à bord d'une montgolfière de la Compagnie des Ballons. Son objectif est alors d'installer et de gravir le mur d'escalade le plus haut jamais construit. Suspendu entre 4 200 et 4 350 mètres, ce bloc volant pourrait lui offrir un record du monde.
L'altitude moyenne du mur, 4 275 mètres, attend en effet sa validation officielle par le Guinness World Record. Mais c'est au pic de sa performance que l'athlète a touché les 4 990 mètres au-dessus du niveau de la mer, dépassant ainsi le Mont Blanc de 185 mètres. Pas mal, pour un matin d'octobre.
En ce qui concerne les conditions, Julien Roux le reconnaîtra sans doute, c'était tout sauf une partie de plaisir. Température de -15°C, vol d'1h30 sur 15 kilomètres, et mouvements imprévisibles de la montgolfière, rien que ça. Chaque prise devient un exercice de concentration absolue, où le mental compte autant que la force physique. « Je suis convaincu que tout est possible. Je poursuis mes rêves, aussi fous puissent-ils paraître », affirme le professionnel des sensations fortes, pour qui le danger et la mort ne sont que douces caresses.
De la rééducation au record mondial : le parcours inspirant de Julien Roux
Derrière l'exploit d'un jour se dessine un parcours hors norme qui force le respect. Julien Roux, 29 ans, installé à Annecy, évoluait au plus haut niveau en ski freestyle avec un avenir prometteur, jusqu'à ce qu'un grave accident en compétition, à 18 ans, brise son élan et le cloue au lit pendant deux longues années.
C'est durant cette rééducation difficile qu'il découvre la slackline. L'exercice thérapeutique devient rapidement passion dévorante. « Au départ, j'avais peur du vide », confie celui qui totalise aujourd'hui pas moins de 5 records mondiaux. Il s'est depuis imposé comme une figure incontournable de la highline, cet art vertigineux dont nous parlions plus haut, qui consiste à marcher sur une sangle tendue entre deux sommets.
Mais Julien, qui compte des partenaires de renom comme DJI, La Sportiva ou Mammut, refuse de se cantonner à une seule discipline. Parapente, alpinisme, escalade, chute libre, cascade de glace, l'athlète aime mixer les sports extrêmes pour concrétiser ses visions les plus folles. Ce mur volant incarne parfaitement sa philosophie. « J'ai voulu fusionner ce monde imaginaire avec mon savoir-faire, pour créer quelque chose de réel, tout en gardant un contrôle absolu et une sécurité totale. » On ne pourra pas être plus convaincu que le principal intéressé.