En ce qui concerne les conditions, Julien Roux le reconnaîtra sans doute, c'était tout sauf une partie de plaisir. Température de -15°C, vol d'1h30 sur 15 kilomètres, et mouvements imprévisibles de la montgolfière, rien que ça. Chaque prise devient un exercice de concentration absolue, où le mental compte autant que la force physique. « Je suis convaincu que tout est possible. Je poursuis mes rêves, aussi fous puissent-ils paraître », affirme le professionnel des sensations fortes, pour qui le danger et la mort ne sont que douces caresses.