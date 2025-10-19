L'édition 2025 du Wildlife Photographer of The Year a battu les records de participation des précédentes éditions avec pas moins de 60 000 clichés soumis par des photographes venus des quatre coins du globe. La structure du concours embrasse l'ensemble des disciplines photographiques liées à la nature : gros plans animaliers, ornithologie, macrophotographie d'insectes, biodiversité en ville, profondeurs aquatiques, flore et mycologie, reportage environnemental, entre autres.

C'est finalement le Sud-African Wim van den Heever qui s'est hissé au sommet du concours. Son cliché immortalise une hyène brune, espèce peu commune, déambulant au milieu des ruines de Kolmanskop, ancienne cité minière abandonnée de Namibie. Le photographe raconte avoir consacré une décennie entière à ce projet, cherchant obstinément à saisir ce carnivore dans le décor idéal. Sa persévérance a abouti à une image chargée d'une dimension spectrale, illustrant comment la nature reprend ses droits sur les territoires délaissés par l'homme.