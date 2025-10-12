Sur le papier, les missions de Rishi Sunak sont claires. Chez Microsoft, il devra éclairer la direction sur les dynamiques économiques et politiques mondiales. Chez Anthropic, start-up spécialisée en IA dans laquelle Microsoft a massivement investi, son rôle se concentrera sur la gouvernance et la sécurité des modèles d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de postes opérationnels, mais plutôt de fournir une vision de haut niveau, loin des contingences du marché britannique.

On le devine cependant moins expert technique qu'il n'est une caution morale et un carnet d’adresses ambulant. En le recrutant, Microsoft et Anthropic s'offrent avant tout un nom, un visage familier des sommets internationaux, capable d'ouvrir des portes et de donner un vernis de respectabilité à leurs ambitions. Sa participation annoncée à des événements comme le Microsoft Summit confirme ce rôle d'ambassadeur de luxe.