Coller des radiateurs de SSD au dos de son iPhone 17 Pro Max pour améliorer les performances, voilà l'idée saugrenue d'un bidouilleur qui transforme son smartphone en véritable monstre de Frankenstein. Cette expérience artisanale pousse la stabilité des tests au-delà de 90%, mais au prix d'un appareil totalement inutilisable au quotidien.
Apple a enfin pris le taureau par les cornes avec l'iPhone 17 Pro en intégrant une chambre à vapeur et un châssis en aluminium pour mieux gérer la chaleur de l'A19 Pro. Les 15 Pro et 16 Pro avaient été critiquées pour leurs hausses de température, d’où la volonté de mieux répartir la chaleur via la structure du téléphone. Mais fallait-il vraiment attendre qu'un bricoleur nous montre les limites du refroidissement passif avec une solution aussi ridicule qu'efficace ?
Un bricolage spectaculaire mais inutilisable
Le projet frise l'absurde : cinq dissipateurs M.2 collés sur la coque arrière transforment l'iPhone en véritable hérisson métallique. L'appareil devient si volumineux et disgracieux qu'il perdrait instantanément sa fonction première de téléphone portable. Impossible de le glisser dans une poche, encore moins de répondre confortablement à un appel.
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Pourtant, les résultats parlent : plus de 90% de stabilité sur le test 3DMark contre 61% à 72% pour un iPhone 17 Pro standard. Cette performance démontre que le principe physique fonctionne parfaitement, mais révèle surtout l'ingéniosité d'Apple à avoir intégré discrètement cette gestion thermique dans un design élégant.
La vraie solution, c'est la chambre à vapeur
Apple a choisi la voie de la raison en développant une architecture interne sophistiquée plutôt qu'externe encombrante. La chambre à vapeur utilise de l'eau déionisée qui s'évapore instantanément au contact de la puce, transportant la chaleur vers le châssis en aluminium pour une dissipation homogène.
Cette technologie permet de maintenir les performances de pointe 40% plus longtemps que la génération précédente. Cette approche protège également la batterie des pics de température qui accélèrent son vieillissement, prolongeant sa durée de vie de 20% à 30%.