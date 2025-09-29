Maxence, 26 ans, cumule déjà trois années d'expérience au sein de cette équipe de trois salariés. Il enchaîne trois à quatre interventions quotidiennes en solo. En binôme, ce rythme peut grimper jusqu'à six ou sept missions par jour, sous l'œil vigilant de Dorian, contrôleur qualité de Sogetrel. Chaque soir, les techniciens reçoivent leur planning d'interventions depuis une application mobile, avec toutes les coordonnées nécessaires. Les missions varient alors du raccordement au dépannage, en passant par le travail en immeuble, et qui peut parfois être aérien ou souterrain.