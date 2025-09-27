Après la jeunesse occidentale, la jeunesse chinoise a commencé elle aussi à développer ces dernières années une critique des conditions de travail dans le monde moderne. Un nouveau phénomène dit du « Tangping » (« s'allonger à plat ») a pu être observé récemment dans le pays, avec une partie de la jeunesse préférant abandonner toute ambition plutôt que de se conformer au rythme très dur des entreprises chinoises, symbolisé par le triple chiffre 996 (travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine).

Pékin s'inquiète de ce refus d'une certaine jeunesse de participer au système qui a fait la force de la Chine, et veut qu'internet - l'espace où ils communiquent - soit un espace plus positif. À noter que les influenceurs ne sont pas les seuls visés, les plateformes du pays doivent elles aussi rendre des comptes. Des plateformes comme Weibo, Xiaohongshu ou bien Kuaishou vont ainsi être l'objet de « sanctions sévères » pour avoir mal contrôlé la dissémination de contenus « négatifs ».