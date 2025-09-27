Google développe actuellement une fonctionnalité d'accélération graphique pour améliorer les performances des applications Linux sur Android. Cette innovation s'appuie sur la technologie gfxstream qui permettra d'obtenir des performances quasi-natives en transférant les appels d'API graphiques directement vers le GPU de l'appareil hôte.
En début d'année, Google lançait son application Linux Terminal sur Android, un outil pensé pour les développeurs et les utilisateurs avancés. Initialement cantonné aux programmes en ligne de commande, l’outil a ensuite gagné la capacité de faire tourner des applications dotées d’une interface graphique. Cependant, cette avancée s’accompagnait d’un sérieux handicap : le calcul graphique reposait jusqu'alors sur le processeur, avec des lenteurs notables et une consommation énergétique accrue.
L'accélération GPU en préparation chez Google
Pour corriger cette faiblesse, Google travaille désormais à l’intégration de gfxstream, une technologie de virtualisation graphique qui transmet directement les appels API du système invité Linux vers la puce graphique de l’appareil Android. En clair, les applications Linux à interface graphique pourraient bientôt fonctionner avec une fluidité proche de l’exécution native.
Des preuves de ce développement ont été découvertes dans la dernière version d'Android Canary. En explorant la version Canary 2509 d’Android, un contributeur a découvert une nouvelle section baptisée « Graphics Acceleration » dans les paramètres du Terminal. À ce stade, elle n’affiche qu’une option activant Lavapipe, le moteur logiciel basé sur le CPU. Cependant, une analyse du code révèle un second commutateur masqué pour un « GPU-accelerated renderer » qui active gfxstream. Google a intentionnellement dissimulé cette option, mais il est possible de la faire apparaître en modifiant certains paramètres.
Une approche plus efficace que les solutions existantes ?
À l'heure actuelle, il est fondamentalement impossible de vérifier les bénéfices réels de cette solution. Néanmoins, les différences de conception entre gfxstream et VirGL, autre technologie en test chez Google, laissent peu de place au doute. Là où VirGL passe par une double traduction des appels graphiques, gfxstream privilégie une transmission directe, beaucoup plus efficace.
Lors du Snapdragon Summit, le géant de Mountain View a rappelé son intention de renforcer la place d’Android sur PC. Le Terminal Linux joue un rôle central dans cette stratégie puisqu’il permet d’accéder à des outils de développement puissants, normalement absents d’Android. Comme ces logiciels exigent beaucoup de ressources, l’accélération graphique par GPU doit leur offrir une exécution plus rapide et plus fluide, ouvrant ainsi la voie à une expérience plus convaincante pour les utilisateurs.