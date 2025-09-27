Pour corriger cette faiblesse, Google travaille désormais à l’intégration de gfxstream, une technologie de virtualisation graphique qui transmet directement les appels API du système invité Linux vers la puce graphique de l’appareil Android. En clair, les applications Linux à interface graphique pourraient bientôt fonctionner avec une fluidité proche de l’exécution native.

Des preuves de ce développement ont été découvertes dans la dernière version d'Android Canary. En explorant la version Canary 2509 d’Android, un contributeur a découvert une nouvelle section baptisée « Graphics Acceleration » dans les paramètres du Terminal. À ce stade, elle n’affiche qu’une option activant Lavapipe, le moteur logiciel basé sur le CPU. Cependant, une analyse du code révèle un second commutateur masqué pour un « GPU-accelerated renderer » qui active gfxstream. Google a intentionnellement dissimulé cette option, mais il est possible de la faire apparaître en modifiant certains paramètres.