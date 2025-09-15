La colère monte aussi du côté syndical. Les représentants du personnel dénoncent des « arguments lâches » et demandent des comptes. « De quels objectifs parle-t-on ? Comment sont-ils mesurés ? », interroge une porte-parole du syndicat bancaire. Au Brésil, où une grande majorité des salariés privilégient le modèle hybride bureau-domicile, l'affaire pose la question de l'avenir des relations de travail à l'ère du télétravail.