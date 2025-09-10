easyJet est surtout connue comme une compagnie aérienne low cost. Ce qui ne l'empêche pas de lancer une nouvelle plateforme crypto !
Avec la folie crypto, les acteurs économiques habituels tentent de surfer sur la vague. Certains acceptent ainsi le Bitcoin comme un moyen de paiement comme un autre, quand d'autres s'amusent tout bonnement à lancer leur propre cryptomonnaie. EasyJet de son côté tente quelque chose d'autre, avec la création tout simplement d'une plateforme dédiée à ces actifs numériques.
easyJet se décline en EasyBitcoin
Les cryptos, c'est vraiment le domaine dans lequel aujourd'hui tout le monde veut au moins avoir un doigt de pied. Le dernier en date ? Le fondateur d'easyJet, Stelios Haji-Ioannou, qui vient d'annoncer la création de sa plateforme baptisée EasyBitcoin, comme nous le rapporte le média Bloomberg.
L'objectif de cette plateforme est de rendre le trading des cryptomonnaies « facile et abordable. » Une plateforme qui sera connectée à l'empire de l'homme d'affaires, puisque c'est le groupe easyJet qui financera le marketing de cette nouvelle opération.
L'élection de Donald Trump a poussé le fondateur d'easyJet dans l'aventure
Ce projet va voir le jour grâce à un partenariat avec la plateforme d'échange Uphold - plus exactement, easyJet a signé un accord de licence de marque qui va lui permettre de lancer EasyBitcoin. Et si easyJet se lance aujourd'hui dans cette entreprise, c'est d'abord et avant tout du fait de l'effet Trump.
« Je le fais parce que la réélection de Donald Trump a rendu [les cryptos] mainstream. (…) La concurrence fera baisser les prix. (…) Les gens vont acheter et vendre des bitcoins. Alors autant leur offrir une plateforme où ils peuvent le faire de manière plus équitable, plus transparente et plus économique » a avancé Stelios Haji-Ioannou.
Mais quand on sait aujourd'hui qu'il n'est plus si difficile d'utiliser un exchange comme Binance ou bien Coinbase, on se demande quelle plus-value pourra être apportée par EasyBitcoin. À l'image d'easyJet dans le transport aérienne, la plateforme offrira-t-elle des frais extrêmement bas ?