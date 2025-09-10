Ce projet va voir le jour grâce à un partenariat avec la plateforme d'échange Uphold - plus exactement, easyJet a signé un accord de licence de marque qui va lui permettre de lancer EasyBitcoin. Et si easyJet se lance aujourd'hui dans cette entreprise, c'est d'abord et avant tout du fait de l'effet Trump.

« Je le fais parce que la réélection de Donald Trump a rendu [les cryptos] mainstream. (…) La concurrence fera baisser les prix. (…) Les gens vont acheter et vendre des bitcoins. Alors autant leur offrir une plateforme où ils peuvent le faire de manière plus équitable, plus transparente et plus économique » a avancé Stelios Haji-Ioannou.

Mais quand on sait aujourd'hui qu'il n'est plus si difficile d'utiliser un exchange comme Binance ou bien Coinbase, on se demande quelle plus-value pourra être apportée par EasyBitcoin. À l'image d'easyJet dans le transport aérienne, la plateforme offrira-t-elle des frais extrêmement bas ?