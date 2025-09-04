Toyota a confirmé que son prochain véhicule électrique sortirait de l’usine de Kolín, où sont déjà assemblées la Yaris Hybride et l’Aygo X. Le site, qui couvre actuellement 152 000 m², passera à 173 000 m². Le projet inclut une ligne d’assemblage de batteries, un nouvel atelier de peinture et une zone dédiée au soudage. Le constructeur prévoit d’y investir environ 680 millions d’euros.

Grâce à cet agrandissement, Toyota va pouvoir augmenter la capacité annuelle de production, actuellement fixée à 220 000 véhicules. La direction européenne de Toyota a précisé que la majorité des composants du futur modèle proviendront directement de fournisseurs tchèques. À ce stade, l’entreprise n’a pas dévoilé la forme exacte de la voiture mais évoque un modèle basé sur la plateforme TNGA-B, déjà utilisée pour la Yaris.

Les autorités locales se sont largement associées au projet. Le gouvernement tchèque apportera jusqu’à 64 millions d’euros pour soutenir l’installation d’une unité d’assemblage de batteries. Le Premier ministre Petr Fiala a affirmé que l’arrivée de ce nouveau modèle serait « une étape décisive » pour son pays : « Cet investissement permettra non seulement d’accroître la production actuelle de Kolín, mais aussi de maintenir la production automobile dans notre pays »…Selon lui, l’industrie représente environ 10 % du PIB national et nécessite une modernisation continue.

La ministre de l’Industrie, Lukáš Vlček, a souligné l’effet attendu sur l’emploi et la compétitivité : « Cet investissement nous place comme un acteur important de la transition vers une mobilité propre. Le gouvernement a soutenu cet investissement à hauteur de 64 millions d’euros, pour des retombées estimées pour l’État à 250 millions d’euros ». En parallèle, Toyota prévoit la création de 245 nouveaux postes dans la région de Bohême centrale, où l’usine est implantée.