Toyota a choisi la République tchèque pour lancer la production de son premier modèle électrique à batterie en Europe. L’usine de Kolín va être agrandie et modernisée grâce à un investissement de 680 millions d’euros, dont une partie financée par l’État tchèque.
- Toyota va produire son premier véhicule électrique à batterie en Europe dans son usine de Kolín, en République tchèque.
- L'agrandissement de l'usine, avec un investissement de 680 millions d'euros, créera 245 nouveaux emplois.
- Le gouvernement tchèque soutient le projet avec 64 millions d'euros pour renforcer la production automobile locale.
C'est officiel, Toyota a officialisé la production de son premier véhicule électrique européen à Kolín, en République tchèque. Le site, déjà connu pour assembler la Yaris Hybride et l’Aygo X, va largement pousser ses murs. Au total, 680 millions d’euros seront investis pour accueillir une nouvelle ligne de batteries, un atelier de peinture et des infrastructures de soudage. Le gouvernement tchèque soutient le projet à hauteur de 64 millions d’euros. L’usine, qui emploie déjà plus de 3 000 personnes, verra sa capacité de production renforcée et créera 245 postes supplémentaires.
Toyota engage un investissement important dans son site de Kolín
Toyota a confirmé que son prochain véhicule électrique sortirait de l’usine de Kolín, où sont déjà assemblées la Yaris Hybride et l’Aygo X. Le site, qui couvre actuellement 152 000 m², passera à 173 000 m². Le projet inclut une ligne d’assemblage de batteries, un nouvel atelier de peinture et une zone dédiée au soudage. Le constructeur prévoit d’y investir environ 680 millions d’euros.
Grâce à cet agrandissement, Toyota va pouvoir augmenter la capacité annuelle de production, actuellement fixée à 220 000 véhicules. La direction européenne de Toyota a précisé que la majorité des composants du futur modèle proviendront directement de fournisseurs tchèques. À ce stade, l’entreprise n’a pas dévoilé la forme exacte de la voiture mais évoque un modèle basé sur la plateforme TNGA-B, déjà utilisée pour la Yaris.
Les autorités locales se sont largement associées au projet. Le gouvernement tchèque apportera jusqu’à 64 millions d’euros pour soutenir l’installation d’une unité d’assemblage de batteries. Le Premier ministre Petr Fiala a affirmé que l’arrivée de ce nouveau modèle serait « une étape décisive » pour son pays : « Cet investissement permettra non seulement d’accroître la production actuelle de Kolín, mais aussi de maintenir la production automobile dans notre pays »…Selon lui, l’industrie représente environ 10 % du PIB national et nécessite une modernisation continue.
La ministre de l’Industrie, Lukáš Vlček, a souligné l’effet attendu sur l’emploi et la compétitivité : « Cet investissement nous place comme un acteur important de la transition vers une mobilité propre. Le gouvernement a soutenu cet investissement à hauteur de 64 millions d’euros, pour des retombées estimées pour l’État à 250 millions d’euros ». En parallèle, Toyota prévoit la création de 245 nouveaux postes dans la région de Bohême centrale, où l’usine est implantée.
L'Europe tournée vers la neutralité carbone
out Toyota, ce lancement en République tchèque confirme sa stratégie européenne. Le constructeur combine plusieurs motorisations, des hybrides aux modèles à pile à combustible, afin de préparer une offre 100 % neutre en carbone d'ici à 2040. La production d’un premier véhicule électrique à batterie sur le sol européen représente donc un palier dans ce plan.
Pourtant, Andrea Carlucci, directeur produit et marketing de Toyota Europe, avait expliqué plus tôt dans l’année que la marque ne misait pas encore sur une version électrique de type Yaris, jugeant ce segment trop limité pour l’instant. « Nous avons délibérément décidé de lancer nos ventes de voitures électriques sur les segments à plus forte croissance C, D et E. Le bon moment viendra, mais ce n’est pas encore tout à fait maintenant », déclarait-il.
Pour Yoshihiro Nakata, président-directeur général de Toyota Motor Europe, le lancement en République tchèque confirme de son côté l’importance des partenariats institutionnels : « Cette nouvelle production de véhicules électriques à batterie témoigne de l’engagement de nos collaborateurs et de la vision partagée avec le gouvernement tchèque pour promouvoir la mobilité durable et l’innovation ».
Pour la petite histoire, l’usine de Kolín en a déjà une longue avec Toyota. Créée en 2002 en coentreprise, elle est passée sous contrôle total du constructeur en 2021. Plus de 4,5 millions de véhicules y ont été produits depuis son ouverture. Le site emploie aujourd’hui environ 3 200 personnes, et 65 % des pièces proviennent de fournisseurs nationaux. Il abrite également depuis 2024 un centre logistique qui alimente les concessionnaires de six pays d’Europe centrale, dont l’Allemagne et la Pologne.
Toyota rappelle que ses activités européennes représentent plus de 26 000 emplois directs et plus de 12 milliards d’euros investis depuis 1990. Ses huit usines réparties entre la France, le Royaume-Uni, la Pologne, le Portugal, la Turquie et la République tchèque fournissent aujourd’hui un réseau commercial de 2 800 points de vente couvrant 53 marchés.
En 2024, Toyota a vendu 1,2 million de véhicules en Europe, soit une part de marché de 7,1 % selon ses données officielles.
Source : Communiqué de presse Toyota