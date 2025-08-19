Francis7

Les projections en 360° existent depuis les années 80 dans les parcs d’attraction genre Disney World ou Sea World et autres en Floride. Mais là, on n’est pas encerclé par un écran mais libre de ses mouvements avec le casque VR.

Mais ce n’était qu’une attraction parmi d’autres. Après on passait à autre chose, tant il y avait à faire. Ce n’était pas le seul truc, loin de là.