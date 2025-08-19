L'association belge Gaia s'apprête à inaugurer le premier zoo entièrement virtuel d'Europe à Bruxelles. Les animaux faits de chair et d'os seront remplacés par réalité virtuelle et projections immersives.
À partir du 9 septembre 2025, il sera possible d'observer un tigre dans la jungle, de marcher avec des éléphants, et de côtoyer des manchots empereurs... sans aucun animal en captivité. Bienvenue au Zoo du futur, un zoo sous forme d'exposition bien physique mais immersive, qui prend place à Bruxelles. Porté par l'association Gaia, l'initiative cherche à transformer notre façon d'observer la faune sauvage, en étant au contact de cette dernière, sans provoquer la moindre souffrance animale.
La réalité virtuelle remplace les cages des zoos traditionnels
Le concept de Zoo du futur bouleverse totalement les codes traditionnels de ces lieux qu'adorent les familles. Ici, il n'y a plus besoin d'arracher les animaux à leur milieu naturel pour satisfaire notre curiosité. Les visiteurs enfilent un casque VR et hop, ils se retrouvent instantanément transportés au cœur de la savane africaine, se surprenant à marcher littéralement aux côtés des éléphants dans leur environnement d'origine.
Des projections à 360 degrés transforment aussi l'espace en jungle luxuriante où les aras volent au-dessus de vos têtes. Les chimpanzés se balancent de branche en branche tandis que le rugissement d'un tigre résonne dans cette forêt virtuelle. Oui, chaque détail a été pensé pour reproduire fidèlement les comportements naturels des animaux, sans jamais perturber leur vie sauvage réelle.
La réalité augmentée ajoute une dimension magique à l'expérience. Les manchots empereurs apparaissent soudainement autour de vous, se dandinant sur la banquise reconstituée. Les girafes dominent majestueusement la plaine dorée pendant que les suricates surveillent l'horizon. La technologie offre une proximité impossible dans un zoo classique, pour créer des souvenirs inoubliables, sans exploitation animale.
Des tarifs accessibles et réductions famille pour découvrir le Zoo du futur
Ann De Greef, la directrice de Gaia, ne cache pas ses ambitions. Elle entend faire réfléchir sur la captivité animale, tout en proposant une alternative ludique et éducative. L'organisation belge de protection animale frappe fort avec ce projet pionnier qui pourrait bien inspirer d'autres initiatives similaires à travers l'Europe. Avec pour message qu'on peut émerveiller sans emprisonner.
L'expérience, elle, promet de durer 45 minutes, avec la découverte de trois écosystèmes distincts soigneusement reconstitués. De la jungle tropicale humide à la toundra glaciale de l'Antarctique, en passant par la savane africaine baignée de soleil, chaque habitat offre une immersion sensorielle complète. Des écrans interactifs parsèment le parcours et proposent des défis ludiques et des missions de préservation pour enrichir la visite.
Côté pratique, l'aventure se déroule à la Gare Maritime de Tour & Taxisà Bruxelles, dès le 9 septembre nous le disions, et jusqu'au 30 décembre 2025. Les tarifs restent accessibles avec un billet adulte à 12 euros et des formules famille avantageuses. L'affluence s'annonce importante, avec plus de 25 000 visiteurs attendus, alors mieux vaut réserver rapidement si vous passez dans le coin, pour garantir votre place dans cette révolution animalière. Tout se passe sur le site zoodufutur.be.
Que l'on soit favorable ou pas à la fermeture des zoos, certains ont déjà franchi le pas comme au Costa Rica, où plus aucun zoo n'est ouvert au public. En France, la loi qui interdira dès fin 2026 les spectacles d'animaux sauvages et cétacés a déjà eu raison du parc Marineland d'Antibes, dans le Sud de la France.