L'amélioration des capacités sonores constitue l'axe principal de développement de ces nouveaux écouteurs. Samsung a équipé les Galaxy Buds3 FE d'un haut-parleur plus large que sur la version précédente, permettant ainsi de « délivrer un son riche et puissant aux basses profondes et aux aigus cristallins ». La réduction de bruit active bénéficie également d'améliorations visant à « réduire les sons ambiants pour une expérience d'écoute plus immersives ».

Les performances en communication téléphonique ont visiblement fait l'objet d'une attention particulière. La technologie d'appel intégrée « utilise l'IA pour isoler la voix de l'utilisateur, ce qui garantit des conversations claires, même dans les environnements bruyants ». Cette optimisation s'accompagne d'un repositionnement des micros, désormais orientés vers la bouche de l'utilisateur pour maximiser la capture vocale.

Esthétiquement, les Galaxy Buds3 FE reprennent « le design iconique hérité des Galaxy Buds3 Series », avec une finition mate et des détails semi-transparents. Samsung les présente comme un point d’entrée vers ses produits audio plus complets, grâce à une intégration directe dans les paramètres rapides et un contrôle depuis n’importe quel écran Galaxy, sans application dédiée.