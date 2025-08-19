Samsung dévoile ses nouveaux Galaxy Buds3 FE, promettant des fonctionnalités haut de gamme à prix abordable. Ces écouteurs misent sur l'accessibilité, l'audio et l'intégration de l'intelligence artificielle Galaxy AI.
- Samsung lance les Galaxy Buds3 FE, entrée de gamme inspirée des Buds3, prévue le 4 septembre à 150 dollars.
- Audio amélioré avec haut-parleur plus large, basses renforcées et réduction de bruit active optimisée.
- Intégration Galaxy AI pour commandes vocales, traduction instantanée et optimisation d’appel, contrôles tactiles et Auto Switch.
Le géant coréen Samsung a annoncé le lancement des Galaxy Buds3 FE. Conçus pour les passionnés de l’écosystème Galaxy, les nouveaux écouteurs ont pour ambition de mettre des fonctionnalités premium à la portée de tous, en se positionnant comme un modèle d’entrée de gamme. Les Buds3 FE, dont les détails techniques ont été révélés par erreur il y a quelques jours, se distinguent par un nouveau design inspiré des Galaxy Buds3 et par l'intégration de Galaxy AI.
Galaxy Buds3 FE : design familier, audio boosté et réduction de bruit active
L'amélioration des capacités sonores constitue l'axe principal de développement de ces nouveaux écouteurs. Samsung a équipé les Galaxy Buds3 FE d'un haut-parleur plus large que sur la version précédente, permettant ainsi de « délivrer un son riche et puissant aux basses profondes et aux aigus cristallins ». La réduction de bruit active bénéficie également d'améliorations visant à « réduire les sons ambiants pour une expérience d'écoute plus immersives ».
Les performances en communication téléphonique ont visiblement fait l'objet d'une attention particulière. La technologie d'appel intégrée « utilise l'IA pour isoler la voix de l'utilisateur, ce qui garantit des conversations claires, même dans les environnements bruyants ». Cette optimisation s'accompagne d'un repositionnement des micros, désormais orientés vers la bouche de l'utilisateur pour maximiser la capture vocale.
Esthétiquement, les Galaxy Buds3 FE reprennent « le design iconique hérité des Galaxy Buds3 Series », avec une finition mate et des détails semi-transparents. Samsung les présente comme un point d’entrée vers ses produits audio plus complets, grâce à une intégration directe dans les paramètres rapides et un contrôle depuis n’importe quel écran Galaxy, sans application dédiée.
Commandes vocales et traduction instantanée via Galaxy AI
Grâce à Galaxy AI, les Galaxy Buds3 FE peuvent également répondre à des commandes vocales naturelles après un simple « Hey Google ». L’utilisateur peut consulter son agenda, ses mails, ou utiliser la fonction Interprète via les Buds3 FE afin d’écouter une conférence dans une langue étrangère ou encore dialoguer avec quelqu’un dans une autre langue. Dans son billet de blog, Samsung affirme que l’expérience est « rapide et aussi naturelle qu’une discussion avec un ami ».
Le constructeur coréen met aussi l’accent sur la prise en main : pincement pour mettre en pause ou changer de morceau, glissement de doigt pour le volume, bouton d’appairage dédié sur le boîtier. La fonction Auto Switch détecte l’activité de l’utilisateur pour assurer une transition fluide d’un appareil Galaxy à un autre. Les commandes peuvent aussi être déclenchées par un pincement prolongé sur la branche afin de contrôler la musique ou activer un assistant vocal.
Le lancement des Galaxy Buds3 FE est prévu pour le 4 septembre prochain au prix de 150 dollars. Bien que le prix européen n'ait pas encore été révélé par Samsung, il faut s'attendre à ce que celui-ci dépasse les 150 euros.