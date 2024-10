La présentation officielle du OnePlus 13, prévue pour le 31 octobre, permettra d'en savoir plus sur les autres caractéristiques techniques et le design de ce smartphone, bien que nous ayons déjà pu l'apercevoir au détour de précédentes fuites. Les rumeurs font actuellement état d'un appareil prometteur, doté de la puce Snapdragon 8 Elite et pouvant offrir jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Il devrait également être alimenté par une batterie de 6 000 mAh et s'afficher avec un bel écran AMOLED 2K 120 Hz compatible HDR10+.

Si le OnePlus 13 sera prochainement commercialisé en Chine, il faudra toutefois patienter jusqu'au début de l'année prochaine pour espérer mettre la main dessus en France.