Le processeur NPT disposerait d'un cœur Arm Cortex-A78 et de deux cœurs Arm Cortex-A55. Ces derniers ne sont pas de première fraicheur, et datent de 2017, mais seraient suffisamment puissants et économes en énergie pour les tâches les plus basiques. Le coeur Arm Cortex-A78 serait quant à lui mis à profit pour les applications et tâches plus exigeantes en ressources, afin d'optimiser la consommation d'énergie sur une journée d'utilisation. Aussi, le Snapdragon W5+ utilise un coeur Cortex-A53 plus ancien encore sur des montres connectées sorties il y a quelques mois seulement.

En développant ses propres processeurs, Google souhaiterait probablement maitriser la conception en fonction de ses besoins, et notamment en termes d'intelligence artificielle. Le moteur de recherche met actuellement Gemini à toutes les sauces, et nul doute que la marque souhaite proposer quelques fonctionnalités IA accessibles depuis le poignet de ses utilisateurs.

Cette première puce Google Tensor pour la Pixel Watch ne serait pas prête tout de suite, et il faudrait attendre 2026 pour la voir apparaitre. Cela nous amène à une probable Pixel Watch 5, si Google continue toutefois de sortir une nouvelle montre connectée chaque année.