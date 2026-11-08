L’assemblage demande en effet davantage de patience qu’espéré. Pour solidariser la caméra avec son support mural et installer le panneau sur l’ensemble, il faut passer par des vis. Le gros tournevis cruciforme devient vite encombrant lorsqu’on travaille en hauteur avec l’appareil à maintenir d’une main. Un mécanisme de verrouillage plus accessible aurait simplifié la fixation de la caméra à son support et, ensuite, le panneau solaire à la caméra. Quatre vis en trop et un point en moins pour l’OMVI 2i Ultra.

Autre contrariété, protégé de l’humidité par un bouchon en caoutchouc blanc, le logement du port USB Type-C laisse peu de place autour du connecteur. Certains câbles à embout épais ne passent pas, même si leur fiche est théoriquement adaptée. Autant bien garder celui fourni sous la main.