Opera s'invite sur les Chromebook pour concurrencer directement Google Chrome

Le moteur de recherche DuckDuckGo, défenseur de la vie privée de ses utilisateurs et utilisatrices , est actuellement le plus sûr du marché. Et sa politique anti-fichage des internautes séduit de plus en plus, au point d'être actuellement le numéro 2 sur mobile aux États-Unis, au Canada, en Australie, ainsi qu'aux Pays-Bas.