Le Futur Collisionneur Circulaire (FCC) post-LHC se dévoile un peu plus

Un projet audacieux pour le CERN

100 km de circonférence pour des énergies supérieures à 100 TeV



La collaboration internationale pour unvient en effet de soumettre pour publication, mardi 15 janvier, son rapport préliminaire de construction (CDR). Perspectives, défis techniques, coûts et calendrier y sont notamment détaillés. Actuellement à l'arrêt pour une période de deux ans , le Large Hadron Collider (LHC) a peut-être bien. L'étude pour un Futur Collisionneur Circulaire (FCC) avait déjà débuté en 2014, lors de la précédente mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules et proposait la réalisation d'étude de conception et de faisabilité pour que l'Europe soit «».Et justement, nous vous en parlions déjà il y a quelques mois, alors quepour réaliser sa « grande mise à jour » de la stratégie européenne et de sa politique de recherche, notamment pour la période post-LHC, chose qui se précise un peu plus aujourd'hui avec la soumission de ce rapport préliminaire de construction. Le CDR a été réalisé par une collaboration internationale regroupant plus dede par le monde sur une période de cinq ans, le tout avec le soutien de la Commission européenne.La directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti, a déclaré : «».À l'instar de- dont les ambitions en matière de science et notamment d' exploration spatiale ne sont plus à démontrer - et de son Circular Electron Positron Collider (CEPC), le FCC pourrait prendre la forme «».La construction d'un tel collisionneur permettraitpour la science en rendant, par exemple, possible des études de précision sur la manière dont une particule de Higgs interagit avec une autre particule de Higgs, en permettant de, ou encore de faire entrer en collision des ions lourds afin de mieux comprendre l'état de la matière dans l'Univers primordial.Le CERN entrevoit d'abord de mettre en place, dont le coût pourrait avoisiner les 9 milliards d'euros, dont 5 milliards consacrés uniquement à la construction du tunnel de 100 km de circonférence. Le CERN précise également que «».Le laboratoire européen pour la physique des particules ajoute : «».