Les faux trailers d’Avengers : Doomsday ont eu des mois pour imiter Marvel, parfois avec l’aide de l’IA. Dans la dernière bande-annonce officielle, c’est le rassemblement des héros face aux Sentinelles qui rappelle ces imitations.
Cyclope appelle les X-Men, les héros se rangent face aux Sentinelles et le thème des Avengers fait le reste. Il y a de quoi faire lever une salle de fanboys au garde-à-vous, les poils dressés et la larme à l'œil. Sauf que ce grand rassemblement, dans la dernière bande-annonce diffusée par Marvel, a surtout la drôle d’allure d’une affiche à laquelle quelqu’un aurait demandé de bouger. Les costumes se détachent, les visages se reconnaissent et le champ de bataille ressemble à une bouillie marronnasse qui se devine à peine derrière eux. Il est plus facile de dire qui est là que de dire où chacun se tient.
La bande-annonce a beau cumuler 563 millions de vues en 24 heures, toutes plateformes confondues, un record pour une bande-annonce Disney, quelque chose cloche. Pourquoi l’un, si ce n’est le film le plus attendu de cette année, paraît aussi moche qu’un vulgaire clip IA que l’on trouve à la pelle sur Instagram et TikTok ?
Les faux Avengers avaient pris de l’avance
Quand Marvel publie cette dernière bande-annonce d’Avengers : Doomsday le 23 novembre, les faux trailers circulent depuis plus d’un an. Dès avril 2025, le Washington Post recensait des millions de vues pour des bandes-annonces du prochain Avengers fabriquées avec de l’IA. Certaines imitaient jusqu’à la vidéo prise à la va-vite depuis un fauteuil de cinéma. Le cadrage de travers et la qualité douteuse faisaient partie du numéro. Après tout, une fuite tournée au téléphone est censée être un peu pourrie.
Le 14 août, une vidéo publiée sur X se présentait justement comme une fuite. Dans les commentaires, certains s’enthousiasmaient, d’autres criaient au faux. On retrouvait des plans de la bande-annonce officielle du 20 juillet au milieu de séquences générées. Reconnaître un plan de Marvel pouvait donc donner du crédit au reste de la vidéo.
Ces faux trailers sont la version Marvel de l’« AI slop », ces contenus générés à la chaîne qui remplissent les fils d’actualité. En novembre, c’est devant le vrai trailer que la comparaison revient. À propos de la scène des Sentinelles, un internaute trouve que le plan ressemble à un extrait d’un autre film qu’un fan aurait collé là. On vous laisse ici un trailer 100% IA qui a beaucoup tourné ces derniers jours.
Pourquoi Doom ressemble-t-il à un jouet en plastique ?
Doom descend un escalier dans sa forteresse. Le grand méchant du film, interprété par Robert Downey Jr., a l’air d’une figurine qu’on vient de sortir de sa boîte. Le décor n’arrange rien. Le plan est surement tourné sur fond vert, et là dessus, aucun problème. Tout est faux, certes, mais tout fait faux.
Un sixième doigt, ça se compte. Une armure qui a l’air d’avoir été moulée en plastique, c’est plus difficile à cerner. Regardez comment elle accroche la lumière, puis où tombent les ombres autour d’elle. Un reflet contribue à donner une matière au costume. Une ombre au sol aide à situer le personnage dans le décor.
Des chercheurs qui ont analysé des images générées par IA y ont retrouvé des éclairages très appuyés, mais aussi des ombres incohérentes avec les objets censés les projeter. Les deux se remarquent à des degrés différents. Un contre-jour peut en faire des tonnes tout en restant parfaitement plausible.
Imaginez la consigne « Doom descend l’escalier de sa forteresse ». Elle ne dit rien de la lumière ni de l’aspect du métal. Le générateur doit pourtant remplir ces blancs. Certaines versions de Stable Diffusion ont été entraînées sur des images sélectionnées à l’aide d’un score esthétique. Midjourney, lui, ajoute sa propre stylisation en mode standard. Les choix peuvent donc commencer dès la sélection des images d’entraînement et se poursuivre jusque dans les réglages par défaut. Dans un faux trailer, une silhouette immédiatement reconnaissable et un éclairage de fin du monde font déjà une bonne partie du boulot.
Les Avengers ont l’air collés sur leur propre champ de bataille
Face aux Sentinelles, c’est le raccord entre les héros et le décor qui attire l’œil. Essayez d’estimer à quelle distance se trouvent les robots en regardant le sol entre eux et les héros. Le décor donne si peu de repères que les silhouettes semblent découpées et posées devant le champ de bataille. Dans l’étude sur les images générées, les chercheurs relèvent le même genre de décalage. Des différences de netteté ou de texture entre deux éléments peuvent donner l’impression qu’ils viennent de deux scènes différentes.
L’affiche à laquelle quelqu’un aurait demandé de bouger, c’est presque le mode d’emploi de la vidéo à partir d’une image dans Runway. La première image fournit les personnages, le cadrage et la lumière. La consigne indique ensuite ce qui doit bouger. Reste à faire en sorte que le décor et les personnages semblent toujours occuper le même espace quand la caméra se déplace.
Dans Avengers : Endgame, c’était tout le problème des portails, qui ramènent tous nos héros d’entre les morts. Les équipes de Weta reproduisaient le mouvement de la caméra du plateau dans le logiciel qui calculait les décors numériques. Quand la caméra se décalait, la perspective devait suivre jusque dans l’ouverture du portail. C’est une partie du travail de compositing, l’assemblage des différents éléments d’un plan. Le raccord peut se jouer à une échelle bien plus petite. Dans Dune : Deuxième Partie, un outil d’IA aidait les artistes à détourer les yeux des Fremen pour leur donner ce bleu qui tient malgré les mouvements et les changements de lumière.
Marvel Studios a toutefois une conception assez particulière de la production de ses films. Ces derniers sont des brouillons permanents, qui peuvent être modifiés jusqu’à la dernière seconde. Les frères Russo ont ainsi lancé le tournage de Doomsday sans scénario finalisé. Pour une scène, Alan Cumming et Florence Pugh ont chacun joué face à la doublure de l’autre. Les deux se sont rencontrés aux Emmy Awards, plusieurs mois après la fin du tournage.
Et quand les corrections tombent à quelques semaines de la sortie, quelqu’un doit bien les faire. Sur Ant-Man : Quantumania, des artistes des effets visuels racontaient à Vulture des semaines allant jusqu’à 80 heures pour tenir la date de sortie. Des conditions de travail atroces pour rattraper des décisions prises bien au-dessus de leur tête. Et pour un studio d’effets visuels, envoyer Mickey se faire voir, c’est prendre le risque de perdre un gros client et, in fine, de mettre la clé sous la porte.
Et si Marvel voulait juste capter la tendance ?
À l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne sait pas comment Marvel a conçu Avengers : Doomsday, et si l’IA générative a été utilisée pour accélérer la post-production.
Marvel aurait pourtant très bien pu chercher à donner à sa bande-annonce ce look IA. Pour une partie du jeune public qui voit passer des faux trailers sur TikTok ou Instagram, ce rendu a peut-être déjà son charme. À force de voir des armures briller comme des figurines neuves et des héros prendre la pose devant des paysages de fin du monde, on peut finir par aimer l’excès pour lui-même.
Le studio aurait pu jouer là-dessus en poussant le côté clinquant de l’armure de Doom ou en composant le plan des Sentinelles comme une affiche qui s’anime. Quand des fans se sont déjà emballés devant des versions bricolées du prochain Avengers, reprendre leur esthétique pourrait être une façon de leur donner l’impression que Marvel a tourné le film qu’ils s’imaginaient.
Pendant des mois, les faux trailers ont essayé de faire du Marvel. Le studio aurait finalement pu leur piquer un peu de leur style pour séduire des spectateurs abreuvés d’IA slop toute la journée. Ce ne serait pas la première fois qu’Hollywood essaie de capter l’air du temps. Dommage pour le cinéma.