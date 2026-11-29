Quand Marvel publie cette dernière bande-annonce d’Avengers : Doomsday le 23 novembre, les faux trailers circulent depuis plus d’un an. Dès avril 2025, le Washington Post recensait des millions de vues pour des bandes-annonces du prochain Avengers fabriquées avec de l’IA. Certaines imitaient jusqu’à la vidéo prise à la va-vite depuis un fauteuil de cinéma. Le cadrage de travers et la qualité douteuse faisaient partie du numéro. Après tout, une fuite tournée au téléphone est censée être un peu pourrie.

Le 14 août, une vidéo publiée sur X se présentait justement comme une fuite. Dans les commentaires, certains s’enthousiasmaient, d’autres criaient au faux. On retrouvait des plans de la bande-annonce officielle du 20 juillet au milieu de séquences générées. Reconnaître un plan de Marvel pouvait donc donner du crédit au reste de la vidéo.

Ces faux trailers sont la version Marvel de l’« AI slop », ces contenus générés à la chaîne qui remplissent les fils d’actualité. En novembre, c’est devant le vrai trailer que la comparaison revient. À propos de la scène des Sentinelles, un internaute trouve que le plan ressemble à un extrait d’un autre film qu’un fan aurait collé là. On vous laisse ici un trailer 100% IA qui a beaucoup tourné ces derniers jours.