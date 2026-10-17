Tom Hanks avec quelques décennies de moins, des Fremen aux yeux parfaitement bleus, un immeuble qui s’effondre dans une série Netflix : l’IA a déjà trouvé du travail au cinéma. Pas toujours celui qu’on imagine à la vue des vidéos générées qui circulent sur les réseaux sociaux. Une partie de ses interventions relève davantage de la retouche minutieuse que du film fabriqué en quelques lignes de texte.

Les effets numériques ne sont d’ailleurs pas réservés aux créatures de mondes imaginaires et aux villes détruites dans les blockbusters. Ils se glissent partout, comme par exemple dans les séries quotidiennes françaises. Le saviez-vous ? Dans Un si grand soleil, la série de France 3, des décors virtuels viennent notamment habiller les vues depuis les fenêtres des plateaux, comme le décrit France.tv Studio. Pas besoin d’un vaisseau spatial pour avoir recours aux effets visuels : une conversation dans un bureau peut avoir besoin d'un artiste VFX pour gagner du temps au tournage.

Prolonger un décor ou retirer un élément indésirable de l’image fait aussi partie de ce travail, souvent réussi précisément parce que personne ne le remarque. Ces techniques existaient bien avant l’arrivée de l’IA générative. Ce qui change aujourd’hui, c’est la possibilité d’automatiser davantage certaines opérations, avec des économies dont les studios espèrent bien profiter.