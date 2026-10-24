Un rendez-vous à ajouter au calendrier, avec son adresse et un rappel une heure avant. La demande est ordinaire, et les deux assistants s’acquittent de l’essentiel : l’événement est créé, au bon horaire. En ouvrant le calendrier, je constate pourtant que le rappel manque. Ni Siri ni Alexa ne m’ont prévenu.

Voilà une limite moins spectaculaire qu’une réponse complètement inventée, mais assez gênante pour un outil auquel on veut confier son organisation. Le rendez-vous existe. Il manque simplement ce qui doit m’aider à ne pas l’oublier.

Après mes premières prises en main de Siri AI sur Mac et d’Alexa+, deux assistants vocaux autrefois poussiéreux mais désormais boostés aux LLM, j’ai voulu pousser l’expérience et déléguer des aspects de ma vie quotidienne. Siri sur mon Mac, Alexa+ depuis une Echo Show 11 et son application mobile : les interfaces diffèrent, mais mon attente reste la même. Pour ces petites corvées, j’attends surtout de pouvoir passer à autre chose une fois la demande exécutée. C’est là que les difficultés commencent.