Dans le classement de Cybermalveillance.gouv.fr, la fraude au faux ordre de virement était la troisième menace des entreprises et associations en 2025, avec 13,5 % des demandes d'assistance et une hausse de 93 % en un an. Un escroc peut usurper l'identité d'un fournisseur et demander par courriel un changement de RIB à votre service comptable.

Votre comptable peut noter chaque demande suspecte de modification de coordonnées bancaires, puis vous en présenter le total en fin de mois. Dès la deuxième tentative dans le mois, vous pouvez imposer un contre-appel systématique au numéro habituel du fournisseur, avant chaque virement vers un nouveau compte.

