Chez Acrotir, la cybersécurité a d’abord été une question commerciale, avant d’être une question de prévention. Laurent Elles a fondé cette entreprise de cordistes en 1990 à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, spécialisée dans les travaux en hauteur. En 2024, Acrotir n’a pas pu répondre à un appel d’offres du ministère de la Défense, faute de respecter les exigences de sécurité des données du marché. Il a alors compris que sa PME devait rattraper son retard numérique pour continuer à grandir. Il a engagé depuis une remise à niveau de sa cybersécurité, saluée par le prix Cybersécurité des Trophées numériques de la CPME.

Edwige Le Douarin a fondé Aquatiris, une entreprise d’assainissement écologique par les plantes qui fédère aujourd’hui soixante-cinq franchisés. Après une fraude au faux RIB subie en 2022, elle a engagé son entreprise dans une stratégie cyber complète. Edwige Le Douarin estime aujourd'hui que cette mise à niveau lui a aussi permis de gagner en efficacité, au-delà de la seule protection contre les attaques.

Le bénéfice d’une préparation cyber n’est pas toujours commercial. Carole Alves Saldanha, directrice administrative et financière de Fondouest, un bureau d’études géotechniques d'une soixantaine de salariés répartis entre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, en sait quelque chose. Le 1er février 2024, un ransomware a paralysé les deux tiers du parc informatique et la téléphonie de l’entreprise sur ses cinq sites. Quelques jours plus tôt, la CCI Normandie avait réalisé un diagnostic RGPD et cybersécurité chez Fondouest. Grâce à ce diagnostic, Fondouest a réagi avec méthode, entre plainte déposée dans les délais et notification à la CNIL sous 72 heures.