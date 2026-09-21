Si vous avez eu vent de la cyberattaque que Free a annoncée, le 25 octobre 2024, alors vous vous souvenez que l'opérateur avait envoyé un e-mail à ses abonnés pour les prévenir, mais pas un mot sur les IBAN de ses abonnés. Trois jours plus tard, un pirate a publié cent mille de ces IBAN sur le darknet pour prouver le contraire, après avoir fait grimper sa demande de rançon de 10 000 à 65 000 euros, et Free a dû reconnaître que 5,11 millions de comptes étaient en réalité concernés. Les clients de l’opérateur ont retenu de cet épisode moins l’ampleur de la fuite que l’impression d’avoir été trompés dès le premier jour.

Plus largement, le doute s’installe entre une entreprise et ses clients dès qu’elle garde le silence plusieurs jours, laisse ses équipes diffuser des messages contradictoires selon le canal faute de coordination, ou promet un correctif puis le repousse sans explication.

Le 1er janvier dernier, La Banque Postale s'est contentée dans son premier message d’une phrase factuelle sur une indisponibilité temporaire de son application mobile et de sa banque en ligne, sans détail technique inutile ni promesse de délai intenable, exactement la sobriété que recommande le guide que vous pouvez consulter dans l’encadré ci-dessous, en conseillant de nommer les faits survenus, les personnes concernées, les mesures prises et la date de la prochaine mise à jour plutôt que de multiplier les formules vagues.

