Mais d'après le baromètre d'OpinionWay pour Cybermalveillance.gouv.fr, dont on vous a parlé, 26 % seulement des 588 entreprises interrogées disposaient d'une solution de double authentification. Cet échantillon est représentatif des entreprises françaises de moins de 250 salariés.

Or les piratages de compte sont la première menace pour les entreprises et associations, avec 21 % des parcours d'assistance réalisés en 2025 et une croissance de 52 %, selon le rapport de ce dispositif. L'ANSSI a publié en juin 2025 une fiche de synthèse sur le modèle Zero Trust, dont l'authentification systématique est un des principes de défense en profondeur.

Mais devez-vous pour autant vous aussi adopter ce principe du Zero Trust ?