Quand un de vos collaborateurs connecte son téléphone au Wi-Fi du bureau, il y apporte aussi ses applications personnelles, ses historiques de navigation et surtout, ses éventuels logiciels malveillants. Sur un appareil personnel, on installe ce qu’on veut : des jeux, des utilitaires, des fichiers PDF ou des mises à jour dont certains dissimulent du code malveillant. Dès que cet appareil touche votre réseau, le malware peut atteindre l’ensemble de votre infrastructure.

Il n’y a plus de correctifs de sécurité disponibles pour Android 11 ou iOS 15, alors que ce sont encore des versions utilisées sur les smartphones personnels de vos collaborateurs. Les failles non corrigées sur ces appareils sont documentées et activement exploitées par les cybercriminels pour prendre le contrôle de l’appareil et accéder au réseau de votre entreprise. Votre prestataire informatique ne les voit pas, parce qu’il ne gère pas ces appareils.

Enfin, comme la plupart d’entre nous, vos salariés utilisent probablement le même mot de passe pour YouTube et la boîte mail de l’entreprise. Pourtant, la CNIL rappelle qu’un mot de passe doit être différent pour chaque service, personnel ou professionnel.