Tout le monde au sein de votre TPE, connaît ou peut avoir accès à la clé Wi-Fi, écrite quelque part sur un Post-it, un e-mail ou un coin de paperboard. Peut-être même n'a-t-elle jamais été changée depuis l'installation de votre box

Pourtant, toutes celles et ceux qui ont, de près ou de loin collaboré avec vos services peuvent encore se connecter à votre Wi-Fi, et même depuis le parking. La CNIL a révisé en 2022 sa recommandation sur les mots de passe et estime que le renouvellement périodique forcé n'est plus pertinent pour les comptes utilisateur classiques. Mais pas dans le cas d'une clé Wi-Fi partagée entre dix ou trente personnes, avec à chaque rotation d'effectif un nouveau détenteur potentiel hors de toute traçabilité, faute notamment d'un véritable gestionnaire de mots de passe d'équipe.

C'est ce que préconise l'Agence du Numérique en Santé. Elle conseille une « passphrase » d'au moins 20 caractères, changée dès l'installation puis régulièrement. Le guide cible le secteur santé mais ses règles techniques sont valables pour toute organisation, y compris votre TPE ou PME. Une clé courte, par exemple un mot du dictionnaire suivi d'une année, casse en quelques minutes sur un GPU grand public. Par ailleurs, la portée de votre Wi-Fi va régulièrement jusque dans la rue ou jusqu'au café d'en bas, donc un attaquant motivé n'a même pas besoin de franchir votre porte. Free a d'ailleurs expliqué les trois modes WPA3 disponibles sur ses Freebox, avec un mode strict pour les parcs d'appareils récents et un mode compatibilité pour les équipements plus anciens.

Vous devez renouveler la clé Wi-Fi à chaque départ d'un salarié sensible ou d'un prestataire qui en avait l'usage. Ensuite, basculez votre borne en WPA3-Personal quand votre matériel le permet, ou WPA2-AES à défaut, mais jamais WEP ni WPA-TKIP. Le WPA3, certifié par la Wi-Fi Alliance dès 2018, n'est plus vulnérable aux attaques par dictionnaire grâce au protocole SAE. Le portail gouvernemental info.gouv.fr rappelle aussi cette consigne dans ses conseils pratiques aux usagers. Vous devez aussi changer le mot de passe administrateur de votre box, encore réglé sur « admin/0000 » par défaut dans beaucoup de locaux d'entreprise.