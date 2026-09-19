C’était jour de fête pour Narwal ce jeudi 3 septembre 2026. À Berlin, le constructeur a profité de la grand messe de l’IFA pour célébrer ses dix ans d’existence et détailler sa nouvelle gamme d’aspirateurs robots, balai et laveurs. La marque y a notamment lancé le Freo 20, un aspirateur robot laveur affiché à 999 euros que nous avons testé. Son intérêt tient en un nom, FlowWash : un rouleau-chenille rincé en continu à l’eau chaude pendant que le robot avance, censé éviter d’étaler la saleté plutôt que de la ramasser. Jusqu’ici, ce système était réservé aux modèles les plus chers du catalogue.

À l’issue de sa conférence, nous avons pu interroger Junbin Zhang, fondateur et CEO de l’entreprise, sur ce choix de faire descendre sa fonction signature en gamme, sur ce qu’il imagine après l’aspirateur robot, sur la place de l’Europe dans ses plans et sur la domination des marques chinoises face aux anciens pionniers américains.