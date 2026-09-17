En copiant les droits d’un collègue plutôt qu’en les créant, le technicien transmet aussi les routines que ce collègue a accumulées au fil du temps. Le nouvel arrivant reçoit alors des mots de passe partagés et un accès à des dossiers sans rapport avec son poste, parfois des droits d’administrateur oubliés depuis un test ponctuel.

Mais ce qu’il ignore sans doute, c’est qu'il va à l’encontre des recommandations de l’ANSSI, notamment dans sa mesure consacrée à la séparation des usages. Il ne faut jamais employer un compte administrateur pour les tâches courantes et toujours cloisonner les usages personnels et professionnels. Et attention, car elle a sanctionné, en 2025, quatorze organisations pour des données insuffisamment sécurisées, justement pour l’usage de mots de passe trop simples ou de comptes partagés entre plusieurs utilisateurs.

Un identifiant partagé entre plusieurs personnes ne dit pas laquelle a agi en cas d’incident, ni depuis quel poste. Aux RH ou au service informatique, personne ne vérifie cette règle à l’embauche, ni ne la réexamine ensuite, car elle passe bien après plusieurs dizaines d’autres urgences à traiter.

Pourtant, la création du compte serait, en réalité, le moins coûteux pour activer une double authentification. Un pirate profite plus facilement d'un compte trop permissif et dépourvu de cette protection. Lui non plus n'a pas de temps à perdre.

