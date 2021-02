Free tire encore les prix vers le bas avec son forfait mobile 70 Go à 10,99€/mois

Nous repartons faire un petit tour chez Free qui héberge cette offre très accessible. Les nouveaux clients peuvent y souscrire jusqu'au 16 février 2021 et le tout sans engagement. Vous aurez donc parfaitement la possibilité de résilier quand bon vous semblera. Et c'est plutôt une bonne chose car au bout d'un an, vous serez automatiquement basculé sur le forfait Free 5G (150 Go) à 19,99€/mois. Celui-ci est également compatible avec la 4G. Enfin, terminons avec les modalités en précisant qu'un virement unique de 10€ est toujours demandé pour la carte SIM.

Débutons en évoquant la présence d'une enveloppe de datas mensuelle atteignant 70 Go en 4G+ (débit réduit au-delà). Un volume assez conséquent pour vous permettre de naviguer sur internet librement au quotidien. Par ailleurs, dans un grand nombre de villes à travers la métropole, le réseau FreeWifi vous sera ouvert sans la moindre restriction.

Pour ce qui est des appels, ces derniers sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un traitement similaire est appliqué aux SMS et les MMS sont seulement illimités au sein de l'Hexagone.