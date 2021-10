Retour fracassant des forfaits mobiles Sosh illimité à partir de 13,99€ pour 60 Go 🔥

Voilà une offre alléchante qui pourrait bien vous motiver à passer chez Sosh. A commencer par la conséquente enveloppe de données mobiles mensuelles qui, avec 60 Go, devrait ravir tous vos besoins. Pour scroller vos réseaux sociaux, consulter vos mails ou même écouter vos sons favoris en streaming, c'est amplement suffisant.

De plus, vous pouvez compter sur les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, ainsi que dans les DOM et la zone Europe (hors Suisse), y compris si vous communiquez vers des mobiles dans ces zones comme vers la métropole. Vous disposez par ailleurs de 5 Go d'internet mensuel en DOM et Europe.

Vous profitez par ailleurs de la qualité du réseau Orange en souscrivant à ce forfait, le tout en 4G et 4G+, ainsi que du service Client 24h/24 grâce à l'application MySosh.