Bon plan Free : le forfait mobile Free 80 Go passe à moins de 10€

Une fois encore, Free est aux avant-postes lorsqu'il s'agit de casser les prix sur des forfaits mobiles. Ici, tous les nouveaux clients ont jusqu'au 6 avril 2021 pour en profiter. L'abonnement en question est sans engagement mais au bout d'un an, vous serez automatiquement basculé sur la formule 5G à 19,99€/mois avec ses 150 Go (également compatible 4G). Aussi, les 10€ supplémentaires lors de la souscription restent d'actualité afin d'activer votre nouvelle carte SIM.

En terme de contenu, nous retrouvons logiquement une enveloppe internet 4G+ de 80 Go. Utilisable en France métropolitaine, ce volume vous permettra de naviguer sur le web, de télécharger des applications et même de regarder des vidéos au quotidien. Par contre, si vous comptez partir à l'étranger, sachez que Free a tout prévu puisque 10 Go seront utilisables en Europe et dans les DOM.

Autre avantage de cette offre, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en illimité dans toutes les grandes villes de l'Hexagone. Pour cela, vous aurez simplement à utiliser les identifiants qui vous seront fournis.