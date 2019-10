🔥 LG SJ2 Barre de son 2.1 Bluetooth 4.0 + Caisson de basses sans fil à 69€ au lieu de 149€

Deux accessoires pour deux réductions exceptionnelles

Un équipement pratique et puissant

Nous nous dirigeons chez l'e-commerçant bordelais Cdiscount pour découvrir une réduction inédite sur cet équipement audio 2 en 1 réservé entièrement à la détente et aux loisirs. Le duo est accessible à un prix plus de deux fois inférieur à celui affiché habituellement. Pour accéder à cette belle remise, l'astuce est de cumuler deux offres promotionnelles. La première, qui s'opère automatiquement, nous vient de Cdiscount, tandis que la seconde est une offre de remboursement - ou ODR - proposée par la marque LG elle-même.Pour profiter aussi de cette seconde offre et ainsi réduire votre facture finale de 30€, il faudra vous rendre sur le site de LG avant le 28 octobre et suivre les quelques instructions. Rassurez-vous, il s'agit simplement de remplir un formulaire et d'ajouter les références de vos produits avant de les envoyer par courrier. Toutes les informations concernant cette ODR sont accessibles ici Grâce à la technologie Dolby Digital, et une puissance totale de 160 Watt, l'enceinte de la marque LG offre une qualité de son incomparable à celui d'un téléviseur seul et sublimera les plus beaux films de votre répertoire. La barre de son SJ2 est tout en finesse et en élégance. Elle affiche les dimensions suivantes : 66 cm x 9.9 cm x 5.5 cm, tandis que le caisson de basses fait lui 17 cm x 20.4 cm x 30 cm. Les deux appareils fonctionnent en Bluetooth et n'ont donc pas besoin de câble, vous pouvez ainsi les placer où vous le souhaitez dans votre salon.Le Bluetooth 4.0 vous permet également de connecter votre smartphone ou n'importe quel appareil compatible, pour lancer une émission de radio ou encore votre playlist préférée.Profitez à fond de vos films et de votre musique grâce à cette offre 2 en 1 qui vous permettra d'équiper votre salon à la perfection.