Le casque audio sans fil JBL avec réduction de bruit passe sous la barre des 100€

Le JBL Live excelle sur plusieurs points à commencer par sa technologie de réduction de bruit activable par le mode Noise cancelling. Celui-ci vous permet de profiter pleinement de votre univers sonore sans être perturbé par votre environnement extérieur. Musiques, films ou jeux vidéo prennent alors une autre dimension. Soutenu par un son de qualité grâce à ses haut-parleurs de 40 mm, ce casque vous délivrera de vrais instants de plaisir.

Son autonomie de 30 heures (20 heures si le mode réduction de bruit est activé) vous garantit une écoute longue durée pour une utilisation sereine peu importe l'endroit où vous vous trouvez. De plus, sachez que seulement 15 minutes sont nécessaires pour une recharge de deux heures d'utilisation.

Le casque JBL Live permet bien entendu de prendre et de passer tous vos appels téléphoniques et est compatible avec les assistants audio Alexa et Google Now en un simple geste. Particulièrement agréable à porter et esthétiquement très réussi dans son coloris bleu original sans être tape-à-l'œil, le JBL Live à tout du parfait casque audio moderne.