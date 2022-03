Free frappe fort avec une nouvelle offre 80 Go à 8,99€ !

Le forfait Free 80 Go ne se limite pas qu'à la France Métropolitaine. En effet, si vous appelez depuis ou vers l'Union Européenne ou les DOM (hors Mayotte), vous bénéficiez des appels, SMS et MMS gratuits et illimités. Il y a même une enveloppe de data à utiliser dans ces territoires, d'une valeur de 8 Go. Ainsi, même à l'étranger vous allez pouvoir consulter vos mails, envoyer des messages et rester en communication avec vos proches.

Au moment de souscrire l'offre vous allez pouvoir aussi décider de conserver votre numéro ou d'en obtenir un nouveau. La première solution vous évite la tâche d'avoir à prévenir tout le monde que vous avez changé de numéro.

Vous pouvez opter pour l'eSim également si vous avez un mobile compatible. Le forfait Free vous offre également la messagerie visuelle ainsi que l'option double appel, le rejet des appels anonymes, le filtrage des appels et des SMS et bien plus encore.