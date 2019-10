PS4 Pro 1 To à 329,99€ au lieu de 399,99€

La meilleure PS4 en promotion

Une console puissante au contenu varié

Nous nous sommes rendus chez Amazon pour dénicher cette bonne affaire. En plus de la livraison gratuite en France métropolitaine, le site américain spécialisé dans la vente en ligne met le paiement en quatre fois à votre disposition. Ainsi, vous devrez débourser 84,35€ par mensualité pour vous offrir ce modèle. Sachez aussi que si vous êtes abonné au service Amazon Prime, la commande arrivera à votre domicile sous un jour ouvré. Enfin, une garantie de 2 ans contre les pannes est proposée contre 51,99€ supplémentaires.Dans le pack en question, vous trouverez une PS4 Pro équipée d'un disque dur 1 To. Avec un tel espace, vous pourrez stocker une multitude de jeux. La console est bien évidemment accompagnée d'une manette officielle Dualshock 4. En plus de jouer, la machine vous permettra de visionner des films (et séries) en Blu-ray ou bien en passant par des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou encore OCS (abonnements requis).La PS4 Pro est un modèle plus performant que la console de base. En effet, elle peut améliorer le rendu de certains jeux. Ainsi, plusieurs titres peuvent être appréciés en 4K à condition de posséder un téléviseur compatible. La technologie HDR est également de la partie. Vous pourrez donc profiter des meilleures exclusivités dans des conditions optimales. N'hésitez pas à consulter notre sélection des jeux à ne pas manquer sur PS4 Si ce pack ne contient pas de jeux, il vous permettra tout de même d'obtenir la console incontournable du moment à moindre prix. La PS4 Pro possède un catalogue varié et de nouveaux titres ambitieux (...) arriveront très bientôt. C'est le meilleur moment pour acheter une PS4