Le principal intérêt de l’AF200EU tient à ses deux tiroirs : vous pouvez lancer des frites surgelées en mode Air Fry d’un côté et rôtir des légumes de l’autre, sans attendre que le premier plat soit terminé. Quatre modes sont proposés, Air Fry, Max Crisp, Rôtir et Réchauffer, avec une température qui grimpe jusqu’à 240 °C. Le mode Max Crisp, qui exploite cette température maximale, est le plus utile pour donner une croûte bien marquée aux produits panés surgelés.

Cette friteuse s’adresse en priorité à un foyer d’environ quatre personnes, qui prépare un plat et son accompagnement à chaque repas. Elle a moins de sens si vous cuisinez seul : deux tiroirs et 8,2 kg sur le plan de travail, c’est beaucoup pour une portion de frites. Elle montre aussi ses limites face aux grosses pièces, puisque chaque tiroir reste borné à 3,8 L, et les aliments surgelés peuvent demander un temps de cuisson plus long que prévu.