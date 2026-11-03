Le Black Friday n’a pas encore commencé, mais la friteuse sans huile à double cuve de Ninja est déjà revenue à son prix de l’édition 2025. Chez Cdiscount, la Ninja Foodi AF200EU passe à 99,99 € au lieu de 169,99 €, une offre taillée pour les familles qui cuisinent deux plats à la fois, si la place ne manque pas.
La Ninja Foodi AF200EU compte parmi les friteuses sans huile à double tiroir que nous suivons de près. Ses deux cuves indépendantes de 3,8 L, soit 7,6 L au total, cuisent chacune à sa propre température et pendant sa propre durée. Elle est proposée à 99,99 € chez Cdiscount au lieu de 169,99 €, soit 70 € d’économie et une remise de 41 %. C’est le prix le plus bas que nous ayons relevé sur ce modèle. Si vous cuisinez surtout pour une ou deux personnes, la suite vous aidera à juger si un modèle plus compact suffit.
La friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU à double cuve est à 99,99 € au lieu de 169,99 € chez Cdiscount, soit 70 € de moins que son prix barré.
Pourquoi choisir la Ninja Foodi AF200EU ?
- Deux cuissons indépendantes : chaque tiroir de 3,8 L a ses propres réglages de temps et de température, ce qui évite d’enchaîner deux fournées pendant que la première refroidit.
- Un repas prêt d’un seul coup : la fonction Sync décale automatiquement le démarrage des tiroirs pour que les deux préparations se terminent ensemble, et Match recopie les mêmes réglages des deux côtés quand vous doublez une recette.
- Un entretien sans corvée : les tiroirs et les plaques, au revêtement antiadhésif, passent au lave-vaisselle, un vrai gain pour un appareil qu’on sort souvent.
Frites, poulet, légumes : ce que la double cuve change au quotidien
Le principal intérêt de l’AF200EU tient à ses deux tiroirs : vous pouvez lancer des frites surgelées en mode Air Fry d’un côté et rôtir des légumes de l’autre, sans attendre que le premier plat soit terminé. Quatre modes sont proposés, Air Fry, Max Crisp, Rôtir et Réchauffer, avec une température qui grimpe jusqu’à 240 °C. Le mode Max Crisp, qui exploite cette température maximale, est le plus utile pour donner une croûte bien marquée aux produits panés surgelés.
Cette friteuse s’adresse en priorité à un foyer d’environ quatre personnes, qui prépare un plat et son accompagnement à chaque repas. Elle a moins de sens si vous cuisinez seul : deux tiroirs et 8,2 kg sur le plan de travail, c’est beaucoup pour une portion de frites. Elle montre aussi ses limites face aux grosses pièces, puisque chaque tiroir reste borné à 3,8 L, et les aliments surgelés peuvent demander un temps de cuisson plus long que prévu.
Double tiroir fixe ou tiroir modulable : où se situe ce modèle ?
Chez Ninja, l’AF200EU est le plus compact des modèles à double cuve que nous avons couverts. La Foodi MAX Dual Zone AF400EU monte à 9,5 L en deux paniers de 4,75 L, et la FlexDrawer AF500EU offre un tiroir de 10,4 L divisible en deux zones, mais elle était encore affichée à 169,99 € en octobre. À l’opposé, la Moulinex Easy Fry Max, à panier unique de 5 L, a été proposée à 59,99 €, sans pouvoir cuire deux plats à des réglages différents. À 99,99 €, l’AF200EU se glisse entre les deux, avec l’essentiel du confort du double tiroir.
✅ Les points forts
- Deux tiroirs indépendants de 3,8 L, réglables séparément
- Fonctions Sync et Match pour terminer deux plats en même temps
- Mode Max Crisp jusqu’à 240 °C pour les produits panés
- Tiroirs et plaques compatibles lave-vaisselle
- Prix ramené à 99,99 €, le plus bas que nous ayons relevé
❌ Les limites
- Appareil encombrant et lourd, avec 8,2 kg sur la balance
- Capacité limitée à 3,8 L par tiroir pour les grosses pièces
- Revêtement antiadhésif sensible aux rayures
- Cuisson parfois plus longue sur les surgelés
Avant de commander, mesurez la place disponible sur votre plan de travail : à 99,99 € chez Cdiscount, la Ninja Foodi AF200EU à double cuve ne coûte guère plus qu’un modèle à panier unique.
À 99,99 €, la Ninja Foodi AF200EU retrouve un prix déjà vu lors du Black Friday 2025, puis au printemps et aux French Days de septembre, et qui reste le plus bas de nos relevés. Pour ce montant, vous obtenez deux cuissons réellement indépendantes, des fonctions Sync et Match qui simplifient un repas complet et un entretien au lave-vaisselle. Le prix barré de Cdiscount, 169,99 €, est même inférieur aux 179,99 € que nous relevions chez d’autres enseignes au printemps : la remise n’est pas gonflée.
Cette offre parle avant tout aux familles qui préparent un plat et son accompagnement à chaque repas. Si vous vivez seul, ou si votre cuisine manque de place, une friteuse à panier unique plus compacte rendra le même service pour moins cher. Et si vous voulez rôtir un poulet entier d’un seul tenant, mieux vaut regarder du côté d’un tiroir modulable. Pour un foyer de quatre personnes qui veut deux cuissons en parallèle, le moment est bien choisi.
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