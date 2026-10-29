Pour rendre l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni plus attractif, Boulanger retire 30 % au prix de l'engin. L'occasion d'acheter un appareil qui s'occupe intégralement de vos sols sans que vous n'ayez à lever le petit doigt.
L'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni est un aspirateur robot haut de gamme. Il possède une puissance d'aspiration de 22 000 Pa, boostée par la technologie Blast. Côté nettoyage, les jets croisés facilitent l'élimination des taches tenaces. Enfin, la station de lavage se charge de l'entretien. Logiquement, toutes ces qualités ont un prix qui dépasse les 1 200 euros avant l'entrée en scène de Boulanger qui retire 400 euros au prix de ce produit.
Sur le site de Boulanger, l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni passe de 1 298 euros à 999 euros
Pourquoi choisir l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni ?
- Un engin passe-partout : Avec sa brosse extensible, le robot accédera aux coins et pourra passer sous certains meubles. Pour compléter ce nettoyage, un système anti-enchevêtrement est présent pour éviter que les poils et les nœuds ne s'enroulent autour de la brosse.
- Un nettoyage poussé : Avant de passer à la serpillère, l'engin d'Ecovacs diffuse un jet pour pré-dissoudre les taches afin de les éliminer plus facilement lorsque le robot passera dessus.
- Une station de lavage qui s'occupe de tout : Une fois que l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni aura terminé ses missions, il rentre dans sa station de lavage. Comme son nom l'indique, celle-ci se charge d'entretenir les serpillères, mais aussi de vider les différents bacs.
Une prise en main en un claquement de doigt
Pour configurer l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni, tout se passe dans l'application où le robot effectuera un premier passage afin de cartographier votre intérieur. En attendant, vous pourrez vous arrêter sur la station de lavage. Vous verrez ainsi que vous n'aurez que peu d'entretien à effectuer sur ce robot. La station va vider les poussières récoltées, changer l'eau et nettoyer les serpillères.
Le temps de remarquer tout ça, le robot devrait avoir finir de faire le tour de votre intérieur. Si besoin, vous pourrez modifier cette cartographie parce qu'il n'est pas impossible que certaines erreurs aient été effectuées par le robot. Également, il sera possible de définir des zones interdites et de programmer les heures de passage.
Un aspirateur à la pointe de la technologie
En action, l'engin d'Ecovacs se présente avec une puissance d'aspiration de 22 000 Pa. À première vue, le Deebot X12 Pro Omni ne se situe pas parmi les cadors du domaines, mais Ecovacs pallie ce défaut grâce à la technologie Blast. Grâce à son fort débit d'air, le robot absorbe tout ce qui traîne par terre et la technologie anti-enchevêtrement évite l'emmêlement des poils et des cheveux.
L'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni se démarque sur un autre point : son nettoyage des sols. Ce robot ne se contente pas de passer sur les taches pour les éliminer. Au préalable, l'appareil diffuse des jets croisés à haute pression pour pré-dissoudre les taches.
Pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès, le robot possède une brosse extensible pour passer le long des rainures ou sous certains meubles.
✅ Les points forts
- Cinq heures d'autonomie
- Un bras extensible et un système anti-enchevêtrement
- Des jets croisés pour pré-dissoudre les taches
❌ Les limites
- Une puissance d'aspiration de 22 000 Pa qui ne se situe pas parmi les cadors du domaine
- Une cartographie qui reste perfectible
En ce moment, l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni est disponible pour 999 euros au lieu de 1 298 sur le site de Boulanger
Malgré cette réduction de Boulanger, l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni reste un aspirateur robot onéreux, mais ce prix est justifié par l'ensemble de technologies qu'il emporte
Évidemment, si vous souhaitez avoir un aspirateur robot sans vous ruiner, c'est possible puisqu'Ecovacs propose d'autres références à un prix plus attractif.
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