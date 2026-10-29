Pour configurer l'Ecovacs Deebot X12 Pro Omni, tout se passe dans l'application où le robot effectuera un premier passage afin de cartographier votre intérieur. En attendant, vous pourrez vous arrêter sur la station de lavage. Vous verrez ainsi que vous n'aurez que peu d'entretien à effectuer sur ce robot. La station va vider les poussières récoltées, changer l'eau et nettoyer les serpillères.

Le temps de remarquer tout ça, le robot devrait avoir finir de faire le tour de votre intérieur. Si besoin, vous pourrez modifier cette cartographie parce qu'il n'est pas impossible que certaines erreurs aient été effectuées par le robot. Également, il sera possible de définir des zones interdites et de programmer les heures de passage.