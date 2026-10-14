Le Roborock Qrevo S Pro est un aspirateur robot laveur de référence qui vous fait gagner un temps fou sur le ménage, que vous retrouvez en promo à 379,99 euros au lieu de 589,99 euros sur Amazon.
Le Roborock Qrevo S Pro est un sacré fer de lance du rapport qualité/prix sur le marché disputé des aspirateurs robots laveurs autonomes. Il vise les foyers en quête d'un robot pour s'occuper régulièrement des sols, aspiration et lavage inclus. Il faut l'utiliser pour que les sols restent propres au quotidien, même s'il faudra, avant toute chose, faire un gros ménage pour enlever les tâches les plus incrustés. Le Qrevo S Pro est là pour s'assurer que ça reste propre le reste du temps. En plus, sa station tout-en-un limite l'entretien de l'aspirateur en lui-même. Vous le retrouvez en promo avec 36% de réduction sur Amazon jusqu'au 25 octobre 2026.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo S Pro ?
- Sa puissance d'aspiration de 18 500 Pa pour un nettoyage en profondeur efficace, ce qui lui permet d'aller la poussière dans les moquettes et les tapis les plus épais.
- Son lavage hygiénique à l'eau chaude qui nettoie les serpillères à 75°C pour dissoudre le gras, avant de les sécher à 45°C pour les bactéries et les mauvaises odeurs.
- Sa branche anti enchevêtrement pour ne pas s'embêter à démêler les cheveux longs et les poils d'animaux tous les 4 matins.
Des caractéristiques premium pour un quotidien sans contrainte
Le Roborock Qrevo S Pro est donc un aspirateur robot laveur autonome et pratique. Il déploie deux serpillères rotatives à 200 tours/minutes capables de se soulever sur 10 mm à l'approche d'un tapis ou d'une moquette, ce qui évite de mouiller les libres textiles. Il fonctionne avec une navigation LiDAR, couplée au système algorithmique SmartPlan 2.0 pour cartographier rapidement leur environnement. Et son gabarit fin de 9,65 cm de haut lui permet de se faufiler sous les meubles bas, comme ça, votre domicile est propre partout. S'il y a des animaux à la maison, ou beaucoup de cheveux par terre, c'est une arme redoutable qui n'implique pas de repasser derrière lui.
Puissance brute vs précision millimétrée
Face à des alternatives haut de gamme qui misent sur l'extension latérale pour nettoyer les plinthes et les coins, comme le Deebot T50 Pro Omni, le Qrevo S Pro fait l'impasse sur le nettoyage bord à bord, ce qui laisse une petite marge qui n'est pas lavée. Il compense cette limite périphérique et son évitement d'obstacles par une force d'aspiration brute supérieure à la moyenne, le tout avec un tarif plus agressif sur le marché.
✅ Les points forts
- La puissance d'aspiration colossale de 18 500 Pa, redoutable sur les tapis épais
- La station tout-en-un avec lavage à l'eau chaude (75°C) et séchage à l'air chaud (45°C)
- La brosse latérale anti enchevêtrement efficace contre les poils d'animaux
- Son profil fin de 9,5 cm pour passer sous les meubles bas
❌ Les limites
- Les serpillères fixes qui laissent une marge non lavée le long des plinthes
- L'évitement d'obstacles Reactive Tech reste perfectible face aux tout petits objets
- La station de taille conséquente qui demande de l'espace, sans dosage automatique de détergent
Le Roborock Qrevo S Pro passe à 379,99 € au lieu de 589,99 € jusqu'au 25 octobre 2026
Le Roborock Qrevo S Pro est un robot aspirateur laveur pertinent si vous cherchez une machine avec une station autonettoyante thermique sans faire exploser votre budget. Il est particulièrement taillé pour les familles qui possèdent des animaux dont les sols subissent quotidiennement les assauts des poils, de la poussière et de différentes tâches.
Par contre si vous êtes obnubilé par une propreté immaculée, notamment le long des plinthes, ou que votre intérieur est régulièrement jonché de jouets, ce n'est pas le plus indiqué puisque son système d'évitement d'obstacles est perfectible. Mais si vous êtes prêt à dégager vos sols avant chaque passage, c'est un bon produit.
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