Le Roborock Qrevo S Pro est un robot aspirateur laveur pertinent si vous cherchez une machine avec une station autonettoyante thermique sans faire exploser votre budget. Il est particulièrement taillé pour les familles qui possèdent des animaux dont les sols subissent quotidiennement les assauts des poils, de la poussière et de différentes tâches.

Par contre si vous êtes obnubilé par une propreté immaculée, notamment le long des plinthes, ou que votre intérieur est régulièrement jonché de jouets, ce n'est pas le plus indiqué puisque son système d'évitement d'obstacles est perfectible. Mais si vous êtes prêt à dégager vos sols avant chaque passage, c'est un bon produit.