L’Epson EcoTank ET-2955 est une imprimante jet d’encre qui n’utilise pas des cartouches mais dispose de réservoirs où on verse directement l’encre. C’est plus pratique et économique, surtout qu’elle revient à 209,99 euros au lieu de 360 euros sur Amazon.
Depuis quelques années, les imprimantes à réservoir comme cette Epson EcoTank ET-2955 prennent de plus en plus de place sur le marché. Et pour cause : plus besoin de faire des stocks de cartouches d’encre, qui en plus coûtent cher. Là, vous avez directement des réservoirs à remplir dans l’imprimante, et le prix des bouteilles est beaucoup plus abordable que celui des cartouches. Aussi, un réservoir dure beaucoup plus longtemps qu’une cartouche, donc ça vaut vraiment le coup. Sur le site d’Epson, le prix de base de l’EcoTank ET-2955 est de 360 euros, mais sur Amazon elle est affichée à 249,99 euros. Il y a en plus une offre de remboursement de 40 euros par Epson, ce qui fait qu’au final, elle vous revient à 209,99 euros.
Pourquoi choisir l’Epson EcoTank ET-2955 ?
- Pour faire de sacrées économies puisque selon la marque, le coût par page est réduit de 95 % par rapport aux cartouches classiques, en plus Epson fournit l'équivalent de 3 ans d’impression dans la boîte.
- L'imprimante est complète et propose des fonctions de scan, de photocopie et de recto verso automatique, ce qui permet de diviser la consommation de papier par deux, sans intervention de votre part.
- La connectivité sans fil avec le Wi-Fi et le WiFi direct, donc vous pouvez imprimer depuis un PC, mais aussi un smartphone, une tablette ou tout autre périphérique portable.
Une imprimante équilibrée pour la bureautique domestique
L’Epson EcoTank ET-2955 est une imprimante de bureau classique, elle est faite pour être utilisée par toute la famille à la maison et trouve naturellement sa place à côté du PC familial, ou pas. Puisqu’elle est utilisable sans fil, vous pouvez littéralement l’installer partout, à condition qu'elle soit à portée du Wi-Fi. C’est une imprimante efficace, qui peut sortir jusqu’à 4 800 x 1 200 dpi et des cadences certifiées ISO de 15 ppm en monochrome et 8 ppm en couleur. Vous pouvez la contrôler via un écran LCD de 3,7 cm qui peut manquer un peu de lisibilité, mais heureusement que l’interface est tout aussi accessible sur PC ou smartphone. Le papier, lui, est chargé sur le bac arrière et a une capacité de 100 feuilles, ce qui est suffisant au quotidien. Mais le papier est peut-être un peu trop exposé à la poussière, ce qui pourrait altérer la capacité d’impression.
Une concurrence féroce sur le marché des réservoirs
On l’a dit en introduction, mais les imprimantes à réservoir se démocratisent de plus en plus, avec de sérieux arguments, principalement économiques. Mais la concurrence est rude, face aux Canon MegaTank ou aux HP Smart Tank. Ce modèle Epson ET-2955 se distingue par un système de remplissage à détrompeurs qui fait que la recharge est propre. Et Epson est réputé pour la fiabilité historique de ses têtes d’impression. Il lui manque quand même un chargeur automatique de documents et un bac papier frontal fermé, des éléments qu’on retrouve parfois chez la concurrence directe, mais pas au même prix.
✅ Les points forts
- Le coût à la page est dérisoire avec les grands réservoirs
- La quantité d’encre généreuse incluse dans la boîte
- L'impression recto verso automatique
- La qualité d’impression PrecisionCore
- Les apps et les connectivités mobiles sont abouties
❌ Les limites
- L’écran LCD de 3,7 cm n’est pas des plus lisibles
- La charge du papier se fait exclusivement par l'arrière
- La vitesse d’impression moyenne, surtout en recto verso
- Pas d’ADF pour le scanner
Avec l’ODR et la réduction Amazon, l’Epson EcoTank ET-2955 est à 209,99 € au lieu de 360 €
L’Epson EcoTank ET-2955 est une solution matérielle efficace pour faire chuter vos dépenses sur le long terme. Si vous imprimez beaucoup à la maison, c’est un appareil très pratique qui permet de grandement réduire les coûts, malgré un prix à l’achat supérieur aux imprimantes à cartouches d’encre. Elle est complète, se pilote par smartphone et propose un mode recto verso automatique bien pratique.
Par contre si votre priorité c'est de numériser des documents directement sur la machine, ça va être plus compliqué. L’absence de chargeur de document et la petitesse de l’écran font que ce n’est pas la plus pratique pour l’exercice. Idem si vous imprimez moins de 50 pages par an, le risque de séchage de l’encre dans le circuit et le prix de vente initial font que ce modèle n'est pas adapté à vos besoins ponctuels.
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