L’Epson EcoTank ET-2955 est une solution matérielle efficace pour faire chuter vos dépenses sur le long terme. Si vous imprimez beaucoup à la maison, c’est un appareil très pratique qui permet de grandement réduire les coûts, malgré un prix à l’achat supérieur aux imprimantes à cartouches d’encre. Elle est complète, se pilote par smartphone et propose un mode recto verso automatique bien pratique.

Par contre si votre priorité c'est de numériser des documents directement sur la machine, ça va être plus compliqué. L’absence de chargeur de document et la petitesse de l’écran font que ce n’est pas la plus pratique pour l’exercice. Idem si vous imprimez moins de 50 pages par an, le risque de séchage de l’encre dans le circuit et le prix de vente initial font que ce modèle n'est pas adapté à vos besoins ponctuels.