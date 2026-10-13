Les Jours Flash Prime se sont achevés le 7 octobre, et le Black Friday n’arrivera que le 27 novembre. Entre les deux, Amazon continue d’afficher des pourcentages élevés, mais beaucoup sont calculés sur un prix conseillé que plus personne ne pratique. Lors de nos relevés du 12 octobre, la plupart des fortes baisses affichées correspondaient en réalité au prix courant du marché, ou à un prix plus élevé qu’à la Fnac, chez Darty ou chez Boulanger.

Nous avons retenu 10 offres, toutes vendues par Amazon ou par la boutique officielle de la marque. Le prix de comparaison indiqué n’est jamais le prix conseillé affiché sur la fiche : c’est le plus bas prix des 30 derniers jours, ou le prix le plus bas relevé ailleurs ces dernières semaines. Deux offres, le téléviseur LG de 50 pouces et le Roborock Qrevo Curv 2 Pro, restent sous les 15 % de baisse : nous les gardons, en le précisant. Les prix peuvent avoir bougé au moment de votre visite.