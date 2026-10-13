Six jours après la fin des Jours Flash Prime, Amazon affiche encore des remises sur une partie de son catalogue tech, du robot laveur au téléviseur de 75 pouces. Nous avons confronté chacune à l’historique des prix et à ce que pratiquent les autres marchands, et nous signalons celles qui restent modestes.
Les Jours Flash Prime se sont achevés le 7 octobre, et le Black Friday n’arrivera que le 27 novembre. Entre les deux, Amazon continue d’afficher des pourcentages élevés, mais beaucoup sont calculés sur un prix conseillé que plus personne ne pratique. Lors de nos relevés du 12 octobre, la plupart des fortes baisses affichées correspondaient en réalité au prix courant du marché, ou à un prix plus élevé qu’à la Fnac, chez Darty ou chez Boulanger.
Nous avons retenu 10 offres, toutes vendues par Amazon ou par la boutique officielle de la marque. Le prix de comparaison indiqué n’est jamais le prix conseillé affiché sur la fiche : c’est le plus bas prix des 30 derniers jours, ou le prix le plus bas relevé ailleurs ces dernières semaines. Deux offres, le téléviseur LG de 50 pouces et le Roborock Qrevo Curv 2 Pro, restent sous les 15 % de baisse : nous les gardons, en le précisant. Les prix peuvent avoir bougé au moment de votre visite.
Nos 10 offres Amazon, confrontées à l’historique des prix
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo Edge 2 à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- TV LG 75QNED7E 75 pouces (2026) à 679,99 € au lieu de 902 €
- Aspirateur laveur Roborock F25 LT Gen2 à 259,99 € au lieu de 349,99 €
- Écran gaming LG UltraGear 27G640A 27 pouces QHD 300 Hz à 209,99 € au lieu de 274,10 €
- Friteuse sans huile Cosori Turbo Tower 10,8 L à 132,99 € au lieu de 187,59 €
- Trottinette électrique Segway-Ninebot Max G2 E à 499 € au lieu de 600,99 €
- Aspirateur balai Rowenta X-Pert 6.60 à 109,99 € au lieu de 136,48 €
- Simulateur d’aube Philips SmartSleep Wake-up Light HF3532 à 139,99 € au lieu de 179,99 €
- TV LG 50QNED7E 50 pouces (2026) à 369 € au lieu de 428 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo Curv 2 Pro à 599 € au lieu de 649 €
Ce qui justifie leur place dans la liste
Une remise ne suffit pas à faire une bonne affaire. Pour six de ces offres, voici ce que le produit apporte, à qui il s’adresse et ce qu’il faut savoir avant de commander.
- Roborock Qrevo Edge 2 : haut de 7,98 cm et doté d’un LiDAR qui se rétracte pour passer sous les meubles bas, ce robot aspire à 25 000 Pa et lave ses serpillières à 80 °C dans sa station. Celle-ci mesure 34 x 48,7 x 52,1 cm : prévoyez la place. Il est vendu par la boutique officielle Roborock et expédié par Amazon, alors que la Fnac le facturait 899,99 € le 11 octobre.
- LG 75QNED7E : une diagonale de 75 pouces sous les 700 €, avec un rétroéclairage Mini LED d’après la fiche Amazon et quatre entrées HDMI. Sa dalle s’arrête à 60 Hz : pour jouer en 120 images par seconde sur console, il faut viser plus haut. Ailleurs, son prix le plus bas relevé depuis mi-septembre était de 902 €.
- LG UltraGear 27G640A : une dalle IPS de 27 pouces en 2 560 x 1 440 pixels à 300 Hz, compatible G-Sync et FreeSync Premium, avec un port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Son écran brillant renvoie davantage les reflets dans une pièce lumineuse. Amazon l’a déjà vendu 199,99 € fin août : la remise se mesure ici face au reste du marché, où il n’est pas descendu sous 274 € en trois mois.
- Cosori Turbo Tower 10,8 L : ses deux paniers superposés, de 4,3 L et 6,5 L, permettent de cuire deux préparations à la fois sur 30 cm de largeur de plan de travail. Comptez en revanche 40,5 cm de hauteur et 9,3 kg. Le prix le plus bas relevé ailleurs est de 187,59 €.
- Segway-Ninebot Max G2 E : bridée à 25 km/h, elle annonce 70 km d’autonomie, roule sur des pneus de 10 pouces sans chambre à air et se retrouve avec le réseau Localiser d’Apple. Ses 29,4 kg la rendent pénible à monter dans un escalier. Amazon pratique ce prix depuis début septembre, selon camelcamelcamel : c’est un prix bas installé, loin des 799,99 € de Cdiscount, plutôt qu’une vente de quelques heures.
- Rowenta X-Pert 6.60 : léger, avec 1,4 kg en aspirateur à main, et doté d’une batterie amovible de 18 V. Nous avions attribué 8/10 à la version Essential dans notre test du Rowenta X-Pert 6.60 Essential, en relevant une autonomie de 27 minutes en balai et 45 minutes à la main, une aspiration limitée et 85 dB de bruit. Il vise plutôt un petit logement qu’une grande maison.
Prix du jour ou prix habituel : comment lire ces remises
Les baisses de cette sélection vont de 7 % sur le Roborock Qrevo Curv 2 Pro à 31 % sur le Qrevo Edge 2. Trois offres sont des baisses récentes : le Roborock F25 LT Gen2 passe 90 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours, le Qrevo Edge 2 égale son prix le plus bas relevé depuis trois mois, et le Qrevo Curv 2 Pro aussi, mais à 50 € seulement du prix pratiqué fin septembre. Les sept autres se distinguent surtout par l’écart avec les autres marchands, sans que l’on sache toujours depuis quand Amazon applique ce tarif.
Ces écarts disent aussi ce qu’il ne faut pas en attendre. L’écran LG UltraGear s’est déjà vendu moins cher chez Amazon fin août, et le Segway affiche le même prix depuis début septembre : rien n’indique qu’ils ne reviendront pas à ce niveau d’ici le Black Friday du 27 novembre. Pour les quatre aspirateurs de la liste, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots permet de situer les deux Roborock face aux modèles que nous avons testés.
Ventes flash Amazon d’octobre : vos questions
Le prix barré affiché par Amazon est-il fiable ?
Amazon affiche selon les produits le prix le plus bas des 30 derniers jours, un prix conseillé par le fabricant ou un ancien prix médian. Seul le premier mesure une baisse récente : c’est pourquoi nous n’avons pas repris les deux autres dans cette sélection.
Le téléviseur LG 75QNED7E convient-il au jeu sur console ?
Sa fiche indique une fréquence de 60 Hz, ce qui limite les jeux à 60 images par seconde. Pour profiter du 120 Hz d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, il faut un téléviseur compatible 120 Hz.
La trottinette Segway-Ninebot Max G2 E peut-elle dépasser 25 km/h ?
Non, sa vitesse maximale est de 25 km/h, la limite autorisée pour une trottinette électrique sur la voie publique en France. Ses 70 km d’autonomie sont une valeur annoncée par le fabricant.
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