Entre le smartphone à plat en fin de journée et la console qui réclame sa prise, une batterie de 20 000 mAh reste une solution simple pour tenir un week-end loin d’un chargeur. Amazon propose en ce moment la batterie externe INIU P51L à 29,99 €, soit 19 % de moins que son prix conseillé de 36,99 €.

Ce modèle compact se distingue par son câble USB-C intégré et sa sortie de 45 W. Il vise d’abord les voyageurs, les étudiants et ceux qui partent avec un sac déjà chargé. Nous l’avions relayée à 26,99 € pendant les Jours Flash Prime, réservés aux membres : l’offre du jour est moins agressive, mais elle reste sous la barre des 30 €.