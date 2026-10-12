Le LG Ultragear 27GX704A-B est une évolution technique réussie qui s’adresse aux joueurs purs et durs en quête de compromis entre une définition 1440p, un contraste infini et une fréquence de jeu compétitive de 240 Hz. Son passage à une dalle glossy justifie à lui seul l’intérêt de cette offre, pour une immersion visuelle totale sans le voile terne et granuleux des anciens modèles.

Les professionnels de l’image, les télétravailleurs intensifs ou ceux dont le bureau fait face à une forte lumière naturelle devraient néanmoins s’orienter vers une dalle IPS classique. Avant de sauter le pas, prenez le temps de vérifier que votre espace de jeu peut être assombri pour profiter pleinement du potentiel de cet écran LG.