L’écran LG Ultragear 27GX704A-B est une dalle OLED fluide de 27 pouces toute indiquée pour les joueurs et les graphistes qui se retrouve à 349,99 euros au lieu de 599,99 euros.
Le LG Ultragear 27GX704A-B est un écran PC qui s’adresse aux joueurs mais aussi aux professionnels qui travaillent souvent sur des images, qu’elles soient animées ou non. Parce qu’il s’agit d’une dalle OLED sur une surface généreuse de 27 pouces, ce qui permet d’être à l’aise en toutes circonstances. Il vient corriger les erreurs des précédentes moutures, comme le 27GR95QE ou encore le 27GS95QE, en abandonnant le revêtement mat au profit d'une dalle glossy. Un modèle qu’on retrouve en promo sur Amazon avec 42 % de réduction pendant un petit moment.
Pourquoi choisir le LG Ultragear 27GX704A-B ?
- Pour sa fluidité absolue en 240 Hz avec un temps de réponse quasi instantané de 0,03 ms pour dominer dans les jeux compétitifs.
- La beauté et la qualité de l’OLED avec un revêtement brillant qui élimine le grain visuel indésirable et renforce l’éclat des couleurs.
- Sa connectique moderne et complète avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un hub USB bienvenu.
Une expérience OLED de l’esport aux mondes ouverts
L’usage d’un écran comme ce modèle LG Ultragear 27GX704A-B va transformer votre manière de jouer et de percevoir le gaming en règle générale. Avec sa colorimétrie percutante en SDR et des noirs infinis, il offre un affichage d’une grande qualité, peu importe la situation. Sa dalle exploite la technologie MLA+ avec certification True Black 400, avec 240 Hz qui assurent une netteté de mouvement pour les profils adeptes des FPS nerveux. Par contre, si la dalle brillante est un véritable atout, elle exige d’évoluer dans un environnement de jeu sombre pour éviter les reflets distrayants. Aussi, sa matrice de sous-pixels spécifique rend malheureusement la lecture de texte légèrement baveuse pour les usages bureautiques.
La fin des dalles mates face à une concurrence féroce
Face à des alternatives directes et aux modèles précédents comme le LG 27GR95QE, cet écran se démarque par l’abandon du traitement mat, ce qui offre une clarté d’image digne des téléviseurs de salon haut de gamme. Sa principale limite face à certains modèles QD-OLED, c’est la gestion native de l’HDR sous Windows qui demande des réglages manuels souvent fastidieux pour éviter une colorimétrie délavée.
✅ Les points forts
- Le rendu éclatant et la profondeur d’image de la dalle OLED, sans effet de grain mat
- La fluidité en jeu avec les 240 Hz et le temps de réponse de 0,03 ms
- Les noirs parfaits et le contraste quasi infini qui favorisent l'immersion
- La connectique moderne et l’ergonomie complète : on peut le régler en hauteur, en inclinaison et en rotation.
❌ Les limites
- Le revêtement glossy est sensible aux reflets dans les pièces lumineuses
- Le rendu des textes manque de netteté pour de la bureautique pure
- Le calibrage HDR demande d’aller dans les réglages Windows pour en tirer le meilleur
L’écran PC OLED LG Ultragear 27GX704A-B est temporairement à 349,99 € au lieu de 599,99 €
Le LG Ultragear 27GX704A-B est une évolution technique réussie qui s’adresse aux joueurs purs et durs en quête de compromis entre une définition 1440p, un contraste infini et une fréquence de jeu compétitive de 240 Hz. Son passage à une dalle glossy justifie à lui seul l’intérêt de cette offre, pour une immersion visuelle totale sans le voile terne et granuleux des anciens modèles.
Les professionnels de l’image, les télétravailleurs intensifs ou ceux dont le bureau fait face à une forte lumière naturelle devraient néanmoins s’orienter vers une dalle IPS classique. Avant de sauter le pas, prenez le temps de vérifier que votre espace de jeu peut être assombri pour profiter pleinement du potentiel de cet écran LG.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €