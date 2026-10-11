La Ninja Foodi FlexDrawer, une friteuse sans huile de 10,4 L dont le tiroir se partage en deux zones indépendantes, est affichée à 169,99 € sur Amazon, sous son prix moyen de 195,36 €. Une offre intéressante pour les grandes familles, avec une réserve de taille : l’expédition est annoncée sous un à deux mois.
La Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU est une friteuse sans huile de 10,4 L, ici en coloris blanc, dont le grand tiroir peut être coupé en deux par un séparateur amovible. Amazon la propose à 169,99 € au lieu de 195,36 €, son prix moyen relevé par camelcamelcamel, soit 25,37 € d’économie. Ce tarif égale aussi le plus bas relevé par cet outil de suivi, atteint le 8 octobre.
Elle vise d’abord les foyers nombreux et ceux qui reçoivent souvent. Point important avant de commander : la fiche Amazon annonce une expédition habituelle sous un à deux mois, ne comptez donc pas sur elle pour les repas des prochains jours.
La friteuse sans huile Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU de 10,4 L est à 169,99 € chez Amazon, contre 195,36 €.
Pourquoi choisir la Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU ?
- Un tiroir qui s’adapte au repas : le séparateur crée deux zones de 5,2 L ; retiré, il libère un espace unique de 10,4 L où Ninja annonce un gigot de 2 kg avec ses légumes.
- Deux plats prêts en même temps : chaque zone a sa propre résistance, son mode, sa durée et sa température, et la fonction Sync aligne la fin des deux cuissons pour servir le plat et l’accompagnement ensemble.
- Un entretien sans corvée : tiroir, grilles et séparateur passent au lave-vaisselle, et le revêtement antiadhésif limite le frottage, appréciable sur un appareil de cette taille.
Une friteuse pensée pour les grandes tablées
Chaque zone de 5,2 L accueille, selon Ninja, jusqu’à 1,5 kg de frites ou un poulet de 2 kg : de quoi nourrir une famille sans enchaîner les fournées. Avec ses 2 470 W et une température qui monte à 240 °C, elle couvre sept modes, de la cuisson à l’air au rôtissage, en passant par la déshydratation et le réchauffage. La fonction Match recopie les réglages d’une zone sur l’autre quand vous doublez une recette, tandis que Sync sert les soirs où le poulet et ses légumes n’ont pas le même temps de cuisson. La cuisson s’interrompt d’ailleurs dès que vous ouvrez le tiroir pour secouer les aliments.
Elle s’adresse en priorité aux grandes familles, ou à ceux qui reçoivent souvent et veulent libérer le four. Elle est en revanche surdimensionnée pour un couple ou une personne seule, d’autant qu’elle mesure près de 50 cm de profondeur et pèse environ 9,4 kg. Un tiroir de cette taille se loge mal dans un évier ou un lave-vaisselle, et se secoue à deux mains en cours de cuisson. Son cordon de moins d’un mètre impose aussi une prise toute proche.
Un seul grand tiroir plutôt que deux paniers fixes
Sa particularité tient à ce tiroir modulable. La Ninja Foodi MAX Dual Zone AF400EU, de la même marque, répartit 9,5 L en deux paniers fixes de 4,75 L : pratique pour deux plats, mais sans espace unique pour une pièce plus large qu’un panier. La FlexDrawer n’est pas pour autant la friteuse à deux zones la plus abordable : la Moulinex Dual Easy Fry & Grill EZ905D20, avec ses tiroirs inégaux de 5,2 et 3,1 L, était affichée à 129,99 € chez Fnac le 9 octobre. Elle n’a pas non plus d’application ni de mode manuel.
✅ Les points forts
- Tiroir de 10,4 L divisible en deux zones de 5,2 L
- Fonctions Sync et Match pour piloter les deux zones
- Puissance de 2 470 W et température jusqu’à 240 °C
- Tiroir, grilles et séparateur compatibles lave-vaisselle
- Prix égal au plus bas relevé par camelcamelcamel
❌ Les limites
- Expédition annoncée sous un à deux mois par Amazon
- Encombrante : près de 50 cm de profondeur et environ 9,4 kg
- Séparateur peu isolant quand les deux zones ont des températures très éloignées
- Ni mode manuel ni application
Avant de valider la Ninja Foodi FlexDrawer à 169,99 € sur Amazon, gardez en tête le délai d’expédition annoncé, d’un à deux mois.
À 169,99 €, la Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU devient une option sérieuse pour les grandes familles qui veulent un seul appareil capable de cuire deux plats à la fois ou une grosse pièce de viande. La remise reste modeste face à son prix moyen, mais elle la place au niveau le plus bas relevé par camelcamelcamel. Son tiroir modulable la distingue réellement des modèles à deux paniers fixes.
Si vous cuisinez pour une ou deux personnes, ou si la place manque sur votre plan de travail, un modèle plus compact sera plus cohérent. Et si vous en avez besoin dans les prochains jours, le délai d’expédition d’un à deux mois annoncé par Amazon change la donne. Pour un foyer qui reçoit souvent, ce délai laisse en revanche le temps de la recevoir avant les repas de fin d’année, si Amazon tient l’estimation affichée.
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