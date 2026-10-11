Chaque zone de 5,2 L accueille, selon Ninja, jusqu’à 1,5 kg de frites ou un poulet de 2 kg : de quoi nourrir une famille sans enchaîner les fournées. Avec ses 2 470 W et une température qui monte à 240 °C, elle couvre sept modes, de la cuisson à l’air au rôtissage, en passant par la déshydratation et le réchauffage. La fonction Match recopie les réglages d’une zone sur l’autre quand vous doublez une recette, tandis que Sync sert les soirs où le poulet et ses légumes n’ont pas le même temps de cuisson. La cuisson s’interrompt d’ailleurs dès que vous ouvrez le tiroir pour secouer les aliments.

Elle s’adresse en priorité aux grandes familles, ou à ceux qui reçoivent souvent et veulent libérer le four. Elle est en revanche surdimensionnée pour un couple ou une personne seule, d’autant qu’elle mesure près de 50 cm de profondeur et pèse environ 9,4 kg. Un tiroir de cette taille se loge mal dans un évier ou un lave-vaisselle, et se secoue à deux mains en cours de cuisson. Son cordon de moins d’un mètre impose aussi une prise toute proche.